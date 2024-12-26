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MLB／分享婚姻生活 大谷翔平：真美子愛看恐怖電影

記者蘇志畬／即時報導
MLB道奇隊日籍球星大谷翔平(右)受訪時透露太太真美子(左)喜歡看恐怖片。圖為兩人12月8日在場邊觀賞NBA湖人隊比賽。(路透)
MLB道奇隊日籍球星大谷翔平(右)受訪時透露太太真美子(左)喜歡看恐怖片。圖為兩人12月8日在場邊觀賞NBA湖人隊比賽。(路透)

道奇日本球星大谷翔平接受日媒「Number」專訪，除了場上表現外，也分享私下與愛犬Decopin的有趣互動，更透露太太真美子愛看恐怖片的喜好。

今年球季大谷翔平從天使隊轉戰道奇隊，繳出單季「50轟、50盜」的成就，而談到今年感覺幸福的地方，他說是身邊多了Decopin及太太真美子的陪伴。

大谷翔平透露，身邊多了一個伴，確實也增添生活樂趣，像是兩人近期一起去購買聖誕樹回家布置，「這是我自己一個人不會做的事。」

也因為近期開刀治療肩膀關係，大谷翔平無法外出，近期跟真美子一起看了「恐懼大街」（Fear Street）三部曲，「太太喜歡看『怪奇物語』（Stranger Things）那類的恐怖片，我也滿喜歡的，很享受在家裡的時光。」

道奇隊今年安排大谷翔平的愛犬Decopin開球，Decopin自己叼著球從投手丘跑向大谷，大谷翔平透露，平時就有訓練，「一開始是教他『bring it』的指令，讓他學會叼回玩具，再慢慢加入『stay』的指令，訓練他在投手丘等待。」大谷翔平也透露，Decopin雖然不愛出門，但常常在家中庭院活力充沛的奔跑。

大谷翔平 道奇 日本

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