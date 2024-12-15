MLB／佐佐木朗希爭奪戰 達比修願親自出馬遊說

達比修有(左)表示如果教士需要，願意親自出馬說服佐佐木朗希入隊。(取材自佐佐木朗希Instagram)

日本職棒羅德隊強投「令和怪物」佐佐木朗希季後透過入札制度挑戰大聯盟，據日媒透露，將在下周與各隊會面，掀起搶人大戰。而教士隊的日籍大前輩達比修有在受訪時祭出大招，表示如果球隊需要，一定會親自出馬說服學弟。

達比修有14日受訪時談到關於佐佐木朗希的話題，他也不吝嗇的表達喜愛之意，「我認為佐佐木能來聖地牙哥 是件好事，如果真的實現，我個人也會很高興。」此外，他也強調自己絕對願意親自出馬參與招募，「我休賽季都會待在聖地牙哥，球隊希望我參與面談的話我一定樂意配合。」

不過達比修有也希望佐佐木朗希能夠遵循內心選出最適合的答案，「他（佐佐木朗希）會做出自己認為最好的決定，我們也會尊重他的選擇。」

回顧去年經典賽，達比修有表示兩人在當隊友期間有過一段愉快的經歷，「我們一起度過很多時光，觀看了許多比賽，也有過非常愉快的對話。」

不過，擁有日籍球星大谷翔平 與山本由伸的道奇 隊，也是爭奪佐佐木朗希的強勁對手。對於教士在今年國聯分區系列賽中以2：3飲恨遭道奇淘汰，達比修有14日受訪時也喊話，稱明年會扳倒「宇宙道奇」，進軍世界大賽。