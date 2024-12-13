MLB／索托對大都會爭冠決心印象深刻 喊話打造「王朝」

大都會隊正式為索托舉辦加盟記者會。（美聯社）

大聯盟好手索托（Juan Soto）以破紀錄的7.65億美元轉換新東家。他12日表示，加入渴望成功的紐約大都會 共同打造「王朝」，這樣的願景促使他成為大都會一員。

中央社綜合法新社與路透報導，紐約洋基 曾希望重新簽下這位26歲的多明尼加選手，他上個賽季幫助洋基闖進世界大賽 ，波士頓紅襪、多倫多藍鳥與洛杉磯道奇也在爭取這位明星外野手。

但是索托最終選擇加入洋基同城對手大都會，而大都會上一次贏得世界大賽冠軍是在1986年。

索托12日在正式加盟會上表示，大都會的長期願景與挑戰冠軍的決心令他印象深刻，這是他選擇大都會的原因。索托說：「他們（大都會）多麼渴望贏得冠軍，多麼渴望與紐約大都會一起建立王朝。」

索托上個賽季在洋基的打擊率為0.288，繳出41支全壘打、109分打點，另獲得129次保送。

大都會老闆，同時也是億萬富翁的柯恩（Steve Cohen）表示，這位多明尼加重砲手將讓大都會更快登上大聯盟巔峰，但他更大的目標是改變外界對球隊的看法，因為大都會長期以來一直是在同城對手洋基的陰影下。

柯恩表示：「更重要的是，我的目標是改變人們對大都會的看法。我認為我們正朝著這個方向前進。我的目標是讓大都會成為大聯盟中一支頂尖的球隊，成為其中的菁英之一。」

另據本報系聯合報報導，大都會隊為索托舉辦加盟記者會，言論再次戳到洋基球迷神經，他在記者會中證實，成為自由球員後不曾與任何洋基選手聊過。被問到之後是否會與賈吉（Aaron Judge）聯繫？他說：「為何不呢？我們還是朋友，我們之間沒有任何問題。」