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MLB／曾被鈴木一朗嗆 資深記者：名人堂他有我一票

記者蘇志畬／即時報導
日本傳奇球星鈴木一朗首次列入美國棒球名人堂候選名單。圖為他2018年比賽時的照片。(美聯社)
日本傳奇球星鈴木一朗首次列入美國棒球名人堂候選名單。圖為他2018年比賽時的照片。(美聯社)

日本傳奇球星鈴木一朗首次列入美國棒球名人堂候選名單中，明年要挑戰全票入選，資深記者布隆（Barry Bloom）認為以過去一朗的媒體應對，恐怕有人會跑票，自己就曾被一朗「嗆」過，但還是亮出選票，「他有我的一票。」

鈴木一朗在2001年包辦美聯新人王及MVP，大聯盟生涯前10個賽季都敲出單季200安的成績，生涯10度入選明星賽、拿下10次金手套，累計3089支安打，且生涯打擊率高達0.311，2019年引退後，至今首次取得候選資格。

外界看好鈴木一朗將繼洋基終結者李維拉（Mariano Rivera）之後，成為第2位以全票入選名人堂的球員，不過布隆指出，具投票資格的記者裡，有些人跟一朗的互動與自己一樣，或許會有1、2人選擇不投給一朗。

布隆回想起2019年鈴木一朗要退休而最後一次參加春訓，然而前一年他在5月就被釋出，因此自己提問「接近一年沒有實戰會不會感到恐懼？」而鈴木一朗還沒等到翻譯就直接用英文回答：「如果是你一年沒寫作，你作何感想？」

布隆也忍不住回應，「我過去一年寫的新聞比你的打席還多。」這場訪問不歡而散，布隆也暗自下定決心，在鈴木一朗入選名人堂前不再訪問他，而這一天又即將來到。

雖然兩人有過一些歷史糾葛，布隆仍亮出自己的名人堂選票，鈴木一朗是其中一人，另外包含沙巴西亞（CC Sabathia）、華格納（Billy Wagner）、派提特（Andy Pettitte）、阿特利（Chase Utley）以及羅林斯（Jimmy Rollins）。

布隆也披露自己過去與鈴木一朗的「互動」，包含達成2500安時問到3000安是否為目標時被鈴木一朗嗆說：「笨問題。」而接近3000安時再問到是否為目標時，鈴木一朗先回答每個人的長期、短期目標不同，布隆再追問短期目標為何時？鈴木一朗就說：「不要再接受訪問。」

布隆透露，鈴木一朗對於棒球歷史很感興趣，曾多次私下造訪名人堂觀賞展品，而明年他將光明正大地出現在名人堂，以新入主成員之一的身分，「我很期待下一次的訪問。」

鈴木一朗 投票 退休

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