我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓊瑤骨灰兒子親手花葬陽明山 林心如一路追隨送行

川普點名無緣媳婦任駐希臘大使 傳她已與兒子分手

MLB／有覺悟「封印」二刀流？大谷翔平希望韌帶再撐5年

記者蘇志畬／即時報導
大谷明年以「二刀流」之姿再次復出，期待這次的手肘韌帶至少能「再撐個5年吧」。（美聯社）
大谷明年以「二刀流」之姿再次復出，期待這次的手肘韌帶至少能「再撐個5年吧」。（美聯社）

道奇隊日本球星大谷翔平經歷兩次手肘韌帶重建手術，今年球季以打者「單刀」身分幫助球隊拿下世界大賽冠軍，這豐收一季雖以肩膀手術結尾，但他也期待以「二刀流」之姿再次復出，期待這次的手肘韌帶至少能「再撐個5年吧」。

大谷翔平在旅美的第一年就動過俗稱Tommy John的韌帶重建手術，去年8月再次開刀，也導致今年加入道奇隊其實還在復健中，但仍繳出54轟、59盜的史無前例「50-50」成績，只不過爭取世界大賽中也因盜壘導致左肩受傷，必須再次手術。

大谷翔平在接受日本媒體聯訪時表示，目前正在努力讓肩膀恢復狀態，也已經開始投球，由於距離球季開打還有一段時間，目前進度在傳接球，但可以投到70哩（約113公里）。

對於總教練羅伯茲（Dave Roberts）指出，大谷翔平在東京開幕戰難以投手身分復出，大谷翔平對此表示，自己當然會希望以開幕戰為目標，但也要考慮防止傷勢復發，最快速復出的同時也需要謹慎以對。

大谷翔平也期待自己能夠再次展現二刀流，就如2021年到2023年球季般，盡量接近達成規定打席數與投球局數，但具體安排仍要與球隊討論，依據球隊的陣容去調整，目標仍是如今年一般，在季後賽取得勝利。

對於自己能夠以二刀流身分打到何時？大谷翔平也首次透露期待，身為選手必須考慮到傷勢，一開始就有預想過可能受傷的狀況，如今已經動過兩次韌帶手術、一次左肩手術。

對於前兩次韌帶手術，大谷翔平認為發生的時間點還在自己的預期中，但希望未來如果第三次出現，至少會是5年後，「若是35歲接受第三次手術，會考慮當時身體條件適不適合，以投手角色來說，只承受兩次韌帶手術應該是比較理想的狀況。」也代表若要第三次動刀，可能代表二刀流的終點。

大谷翔平 道奇 世界大賽

上一則

MLB／日系輪值或條紋軍？ 道奇與洋基拋橄欖枝給佐佐木朗希

延伸閱讀

MLB／去年談大谷遭訓…道奇教頭這次拒談「令和怪物」

MLB／去年談大谷遭訓…道奇教頭這次拒談「令和怪物」
NBA／戴維斯30分11籃板、八村壘23分 湖人宰拓荒者止敗

NBA／戴維斯30分11籃板、八村壘23分 湖人宰拓荒者止敗
MLB／大谷翔平與真美子赴湖人主場甜蜜觀戰 大谷嘴上「說個不停」

MLB／大谷翔平與真美子赴湖人主場甜蜜觀戰 大谷嘴上「說個不停」
MLB／大谷翔平有多「超過」？道奇高層曝Decoy開球內幕

MLB／大谷翔平有多「超過」？道奇高層曝Decoy開球內幕

熱門新聞

大谷翔平愛犬Decoy在今年8月的比賽擔任開球嘉賓，被譽為大聯盟史上最可愛開球。圖為上月一家出席奪冠慶功遊行(路透)

MLB／大谷翔平有多「超過」？道奇高層曝Decoy開球內幕

2024-12-05 23:03
世界12強棒球賽冠軍戰日本先發戶鄉翔征。(記者許正宏／攝影)

如果當時有換投…日本隊投教揭露換與不換的難

2024-12-04 22:26
大谷翔平Instagram限時動態貼出愛犬Decoy照片。(截圖自大谷翔平Instagram)

MLB／咬爛實況野球君後 大谷愛犬Decoy再收「乾爹」禮物

2024-12-06 22:23
12月7日，冠軍谷愛凌在頒獎儀式上。(新華社)

滑雪／谷愛凌摔倒了 吃止痛藥換了歌單又奪冠

2024-12-07 18:33

MLB／大谷翔平與真美子赴湖人主場甜蜜觀戰 大谷嘴上「說個不停」

2024-12-08 22:40
湖人慘敗給熱火41分，AD在板凳上表情凝重，賽後也一肩扛起責任。（美聯社）

NBA／對熱火輸41分創紀錄 戴維斯扛責承認只顧好自己

2024-12-05 00:52

超人氣

更多 >
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？

若月領2500元社安金 如何能少繳點稅？
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機

學霸槍手庭外失控怒吼 檢警推論殺CEO可能動機