MLB／得知留不住索托 洋基迷陷悲傷4階段…痛批「世紀叛徒」

洋基沒留下索托，球迷痛罵是世紀叛徒。(美聯社)

索托（Juan Soto）爭奪戰結局出爐，大都會 隊以破紀錄的15年7.65億美元合約成為贏家，洋基 隊據傳出價16年7.6億美元，不論在年限、總值、均薪全面落敗。洋基球迷在X上的留言，有相當多不滿情緒，有人說：「我們給了他7.6億，他還不接受，老闆已經盡力了，但索托選擇當叛徒。」「恭喜索托、世紀叛徒，15年後你會發現自己還是只有一枚戒指。」

索托以26歲之齡上架，當打之年還有近10年之譜，早被看好有機會以較長年限的條件挑戰大谷翔平 的10年7億美元合約，在市場上也吸引多隊上門，其中包括紐約兩大豪門，今天多家美國媒體報導，大都會以16年7.65億美元搶下索托，確定打破紀錄，合約尚待體檢通過生效。

傳出洋基的開價為16年7.6億美元，年限多1年但總值卻還更低，平均年薪為4750萬美元，而大都會的開價平均年薪達到5100萬美元。

洋基爭取索托失利，紐約時報報導描述洋基球迷此際的心境，「到索托穿著大都會球衣出席記者會前，他們應該經歷的悲傷的前四階段，震驚與否認、悲傷與內疚、憤怒與討價還價，以及沮喪。索托是他們不想放走的人，但現在他離開了。」

文中點出洋基應該對此感到失望的3個原因，首先是索托曾在洋基待過一年，知道在這支球隊打球才能獲得的好處，像是曝光度，一流的選手休息室、包機及家人禮遇等，但他最終還是選擇離開；第二是老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）成為競價失敗的一方，第三則是失去索托後的B計畫擬定相當艱難，不僅洋基球迷將因為失去索托而失望，他們也需要重新找到在賈吉（Aaron Judge）前一棒的強打者。