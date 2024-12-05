我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國通過不信任動議政經動盪 BBC：全歐恐跟著打哆嗦

薄瓜瓜發文高調談政治 喊「薄習兩家不曾有過節」

MLB／道奇持續撒錢補強 眾球星延遲支付金額破10億元

體育新聞組／綜合報導
包含大谷翔平在內，道奇陣中一眾球星都選擇與道奇執行延遲支付，加總後道奇球團總共有超過10億美元的延遲支付薪資。（美聯社）
包含大谷翔平在內，道奇陣中一眾球星都選擇與道奇執行延遲支付，加總後道奇球團總共有超過10億美元的延遲支付薪資。（美聯社）

剛奪得世界大賽冠軍的道奇隊仍持續補強，根據美聯社報導，道奇在2028年到2046年之間，隊上有7名選手執行延遲支付，總額超過10億美元。

道奇網羅了兩屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）以及續留曾代表南韓出戰2023WBC的韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）。其中以5年1.82億美元補進的史奈爾，合約裡有5200萬美元的簽約金，這份合約中有6600萬美元是延遲支付，最遲將在2046年7月1日前付清。

艾德曼則是被道奇以5年7400萬美元的延長合約留住，延遲支付部分有2500萬美元，最遲要在2044年7月1日前付清。

「MVP三連星」中，大谷翔平簽下10年7億美元大約，有6.8億美元是延遲支付；貝茲（Mookie Betts）在2020年以12年3.65億美元續約，延遲支付1.15億美元；「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）在2022年以6年1.62億美元加盟道奇，有5700萬美元是延遲支付。

明星捕手史密斯（Will Smith）今年季初與簽下10年1.4億美元合約，道奇選擇延遲支付5000萬美元；「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernandez）的1年2350萬美元合約中，有850萬美元也是延遲支付。

史奈爾也選擇與道奇執行延遲支付。延遲支付不僅可以清出薪資空間，也能避免相關稅務。...
史奈爾也選擇與道奇執行延遲支付。延遲支付不僅可以清出薪資空間，也能避免相關稅務。(美聯社)

道奇 韓裔 大谷翔平

上一則

NBA／為了健康減少灌籃 莫蘭：想噓我完全沒問題

下一則

NBA／老鷹再當「東區強隊殺手」斬公鹿近期7連勝

延伸閱讀

場邊人語／左手投球 道奇巧求

場邊人語／左手投球 道奇巧求
MLB／聯盟考慮增設「黃金打者」制 弗里曼想看大谷狂打但反對

MLB／聯盟考慮增設「黃金打者」制 弗里曼想看大谷狂打但反對
MLB／道奇與艾德曼簽5年7400萬美元合約 延遲支付

MLB／道奇與艾德曼簽5年7400萬美元合約 延遲支付
MLB／弗里曼家庭新成員報到 領養小貓取名「冠軍」

MLB／弗里曼家庭新成員報到 領養小貓取名「冠軍」

熱門新聞

兩次大滿貫冠軍得主李娜，今年首度擔任保誠香港網球公開賽總監，（中新社）

網球／輝煌成就「變黑了」 李娜差點丟掉法網冠軍獎盃

2024-11-30 20:10
來自德州科西卡納高中的17歲球員奧特里敲出544英呎的超大號全壘打。（取材X平台）

棒球／德州高中生轟544英尺全壘打 比大聯盟史上紀錄還遠

2024-11-28 00:10
台灣拳擊好手黃筱雯30日在世界拳總年終賽女子54公斤級拿下金牌。(圖／取自 WORLD BOXING 臉書)

拳擊／黃筱雯年終賽奪金 林郁婷退賽 世界拳總致歉

2024-11-30 19:10
世界12強棒球賽冠軍獎盃。(中央社)

WBSC公布最新世界排名 日本第一、美國居五

2024-11-27 23:00
楊恩（Trae Young）。(美聯社)

NBA／老鷹二連戰雙殺騎士 楊恩近5戰貢獻球隊一半分數

2024-11-29 23:24
慶祝中華隊奪冠凱旋歸來，「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行在台北舉行，當球員們經過館前路（英雄谷）時，現場氣氛達到最高潮。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

中華隊棒球員爆紅 律師忠告：想想張誌家曹錦輝怎麼陷進去

2024-11-30 11:10

超人氣

更多 >
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡
劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期
為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說

為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說