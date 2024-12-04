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如果當時有換投…日本隊投教揭露換與不換的難

記者蘇志畬／即時報導
世界12強棒球賽冠軍戰日本先發戶鄉翔征。(記者許正宏／攝影)
世界12強棒球賽冠軍戰日本先發戶鄉翔征。(記者許正宏／攝影)

中華隊在今年世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，關鍵在5局上林家正、陳傑憲的2轟對戶鄉翔征造成重傷害，日本隊投手教練吉見一起透露當下「換與不換」的困難之處。

冠軍戰兩隊以0：0戰平的狀態下，5局上先被林家正敲出陽春砲打破僵局，接著戶鄉翔征雖然三振掉張政禹，但又被陳晨威敲出安打，隨後對林立投出保送，陳傑憲掌握住當英雄的時刻轟出三分砲，最終中華隊就以4：0贏下勝利。

吉見一起在接受日本CBC電視台訪問時透露，戶鄉翔征當天狀況其實不錯，4局結束後也曾向捕手板倉將吾確認「他的狀態不差」，當下如果要換投，必須思考0：0狀態下「誰來投第7局？」，尤其是清水達也無法再投，最終決定讓戶鄉翔征再投一局。

但事後來看，第5局也成為戰局的分水嶺，吉見一起表示，當第一名打者開轟時，還是希望戶鄉翔征能投完這局，不料後續被轟三分砲，也讓自己原本的決定有點動搖，「我是相信戶鄉，讓他繼續投，結果論來說這裡沒有換投，是有點後悔的時刻。」

吉見一起表示，雖然外界會質疑沒有換投，但當下還是會以信賴戶鄉翔征進行判斷，只不過有時候還是會想「如果能夠把比數維持在0：1的話…」

雖然說是寶貴的經驗有點奇怪，但吉見一起表示，這也讓自己知道，一整季維持好表現的選手，也可能在國際賽突然一場下滑，但從戶鄉翔征投出保送時，就應該感覺到狀況不對勁。

陳傑憲

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