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MLB／水原買32.5萬球員卡 大谷申請討回：那是騙來的錢

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平(左)向水原一平索討球員卡。（路透資料照片）
大谷翔平(左)向水原一平索討球員卡。（路透資料照片）

大谷翔平今年轉戰道奇隊，不料季前卻爆發翻譯水原一平詐欺案，但他表現不受影響，不只締造「50轟50盜」史詩紀錄，還幫道奇奪冠。據The Athletic報導，大谷近期向聯邦法官請求，要求水原還他價值32.5萬美元球員卡。

水原一平今年6月坦承從大谷帳戶轉移近1700萬美元，The Athletic指出，大谷26日向加州中區聯邦法院提出申請，要求追回價值32.5萬美元的球員卡，因為這些卡片是水原用騙來的錢購買，所以該歸還給。

法院文件有提到，水原被沒收的物品包含「銀色、黑色和灰色Panopply盒內收藏的球員卡、裝有球員卡的收納盒、卡片包裝裝置及塑膠保護套。」報導還提到，大谷尋求歸還「一批有他個人簽名的球員卡」，這些卡片上印有大谷。

Sportico今年4月曾指出，國稅局官員西摩（Chris Seymour）曾提交一份文件，這些球員卡包含洋基隊傳奇球星貝拉（Yogi Berra）、國民隊時期的索托（Juan Soto）及多張大谷卡。這些卡曾被藏在水原汽車內的多個公事包和盒子中。

另據中央社報導，水原被依銀行詐欺重罪等罪嫌問罪。加州聯邦地方法院27日決定，量刑日期延到2025年1月24日。

加州 道奇 詐欺

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