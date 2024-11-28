棒球／德州高中生轟544英尺全壘打 比大聯盟史上紀錄還遠

來自德州科西卡納高中的17歲球員奧特里敲出544英呎的超大號全壘打。（取材X平台）

來自德州 科西卡納高中的17歲球員奧特里（Easton Autrey），26日在遊騎兵隊主場全球人壽球場轟出驚人的544英尺全壘打，成為這座球場有史以來最大號全壘打，27日成為大聯盟官網首頁重點新聞。

奧特里參加在這座球場舉行的年度業餘全壘打大賽，他在賽前表示，很高興認識新朋友，一起面對激烈競爭，也很期待自己的表現，看看能打出多遠的球。

這位17歲高中生身高193公分、體重105公斤，在隊上擔任內野手，果然在全壘打大賽展現凶猛火力，最遠一擊直接打到右外野看台上方的超大螢幕，官網形容這一轟打掉螢幕上的燈。

Texas Longhorns commit Easton Autrey hit a 544-FOOT bomb at the Power Showcase World Classic 🤯



(via @PowerShowcase) pic.twitter.com/VHfXcrEMv6 — B/R Walk-Off (@BRWalkoff) 2024年11月26日

儘管奧特里不是用木棒揮擊，官網指出，對一名高中生來說，544英尺全壘打還是讓人印象深刻。

遊騎兵主場過去最大號全壘打是472英尺，2021年運動家隊布朗（Seth Brown）、2022年天使隊楚奧特（Mike Trout）共同保持，奧特里這一轟飛行距離驚人，甚至比大聯盟史上最遠的全壘打多了快40英尺，這項紀錄是2019年遊騎兵隊馬薩拉（Nomar Mazara）505英尺。

至於大聯盟全壘打大賽最遠距離是520英尺，索托（Juan Soto）2021年效力國民隊時，在洛磯隊主場庫爾斯球場締造紀錄。