我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節丟大鹽湖醃火雞？猶他州公園公告：小心整隻雞飛了

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

棒球／德州高中生轟544英尺全壘打 比大聯盟史上紀錄還遠

記者藍宗標／即時報導
來自德州科西卡納高中的17歲球員奧特里敲出544英呎的超大號全壘打。（取材X平台）
來自德州科西卡納高中的17歲球員奧特里敲出544英呎的超大號全壘打。（取材X平台）

來自德州科西卡納高中的17歲球員奧特里（Easton Autrey），26日在遊騎兵隊主場全球人壽球場轟出驚人的544英尺全壘打，成為這座球場有史以來最大號全壘打，27日成為大聯盟官網首頁重點新聞。

奧特里參加在這座球場舉行的年度業餘全壘打大賽，他在賽前表示，很高興認識新朋友，一起面對激烈競爭，也很期待自己的表現，看看能打出多遠的球。

這位17歲高中生身高193公分、體重105公斤，在隊上擔任內野手，果然在全壘打大賽展現凶猛火力，最遠一擊直接打到右外野看台上方的超大螢幕，官網形容這一轟打掉螢幕上的燈。

儘管奧特里不是用木棒揮擊，官網指出，對一名高中生來說，544英尺全壘打還是讓人印象深刻。

遊騎兵主場過去最大號全壘打是472英尺，2021年運動家隊布朗（Seth Brown）、2022年天使隊楚奧特（Mike Trout）共同保持，奧特里這一轟飛行距離驚人，甚至比大聯盟史上最遠的全壘打多了快40英尺，這項紀錄是2019年遊騎兵隊馬薩拉（Nomar Mazara）505英尺。

至於大聯盟全壘打大賽最遠距離是520英尺，索托（Juan Soto）2021年效力國民隊時，在洛磯隊主場庫爾斯球場締造紀錄。

德州

上一則

場邊人語／火箭騰空 灰狼白功

延伸閱讀

挺台棒球外套標示MIT卻是中國製造「球迷瘋」道歉了

挺台棒球外套標示MIT卻是中國製造「球迷瘋」道歉了
棒球英雄大遊行 球迷爆滿唱「台灣尚勇」

棒球英雄大遊行 球迷爆滿唱「台灣尚勇」
因應川普加關稅 鴻海砸3300萬美元德州設廠

因應川普加關稅 鴻海砸3300萬美元德州設廠
場邊人語／感恩時節 美足情結

場邊人語／感恩時節 美足情結

熱門新聞

「紅土之王」納達爾19日在台維斯杯八強賽的職業生涯最後一舞惜敗後，正式告別網壇。路透

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

2024-11-20 08:56
過去六周，球王辛納手感特別火燙，並把絕佳的近況轉換為空前賺錢的連勝模式。歐新社

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

2024-11-20 09:46
中華隊本屆寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。(特派記者許正宏／攝影)

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

2024-11-24 16:19
中華隊曾頌恩敲出安打後比出慶祝手勢。（記者許正宏／攝影）

棒球12強／中華隊「三角飯糰」慶祝手勢 他解釋含意與由來

2024-11-23 19:35
陳傑憲敲出三分砲，還有多記關鍵守備，扮演中華隊的萬能隊長。（記者許正宏／攝影）

12強棒球賽／中華隊奪冠 3大賽首度稱霸 阻日本27連勝

2024-11-24 08:13
納達爾結束23年的職業生涯。(新華社)

網球／納達爾退休 回顧紅土之王經典身影、與費德勒情誼成美談

2024-11-20 02:10

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級