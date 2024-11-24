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棒球12強／中華隊陳傑憲入選最佳陣容 MLB官網讚台灣締造歷史

中央社／台北25日綜合外電報導
中華隊隊長陳傑憲。（特派記者許正宏／攝影）
中華隊隊長陳傑憲。（特派記者許正宏／攝影）

世界12強棒球賽在台灣24日擊敗日本摘金劃下句點，大會公布本屆賽會最佳陣容，台灣選手陳傑憲入選。大聯盟官網的文章以國際棒壇爆多年最大冷門，讚譽中華隊締造新猷。

世界棒壘球總會（WBSC）在12強賽（Premier12 2024）官網指出，中華隊繼韓國、日本後，成為3屆賽會以來第3支奪冠球隊。日本則是唯一在3屆賽會都奪牌的球隊，2015年銅牌、2019年摘金，這次把銀牌補齊。

WBSC公布本屆12強最佳陣容的世界明星隊（All-World Team），美國入選4人最多，日本3人，委內瑞拉2人，荷蘭與中華隊各1人。

最佳先發投手是美國的希爾（Rich Hill），捕手是日本坂倉將吾，一壘手委內瑞拉培瑞斯（Carlos Jesus Perez），二壘手日本小園海斗，三壘手美國蕭奧（Matt Shaw），游擊手荷蘭葛雷戈里斯（Did Gregorius）。

3名最佳外野手分別為美國的辛普森（Chandler Simpson）、台灣的陳傑憲及日本的森下翔太。最佳後援投手是委內瑞拉穆斯卡達（Oddaner Mosqueda）。

陳傑憲這屆賽會24打數15安打，打擊率6成25榮膺賽會打擊王，整體攻擊指數（OPS）達恐怖的1.617。WBSC特別點出，陳傑憲生涯在中職9季也不過敲出33轟，卻在最關鍵的金牌戰轟出3分砲。陳傑憲還榮獲本屆賽會最佳防守球員獎，13次守備機會都沒有失誤。

美國隊包辦多項個人獎。蕭奧以14分成為本屆打點王，沃德（Ryan Ward）以5轟成為本屆全壘打王，辛普森以9盜成為本屆盜壘王。

美國職棒大聯盟MLB官網則由專欄作家克雷爾（Michael Clair）撰文「國際棒壇多年來最大冷門」（An international upset for the ages），報導中華隊在12強賽奪冠。

克雷爾指出，這次12強賽前鮮少人覺得中華隊能打進決賽，主要是中華隊從沒在重大國際成棒賽事摘冠過，

僅在2013年的世界棒球經典賽（WBC）打進過複賽，甚至在2023年經典賽打完後遭降級。

中華隊之前從沒在12強賽奪過牌，前次奪牌是在2001年12強賽前身的世界盃棒球賽。中華成棒隊在國際賽最佳成績是1992年巴塞隆納奧運銀牌，時間久遠到許多這次中華隊球員都還沒出生。

克雷爾認為落敗的日本無疑留下諸多問號，尤其是這次日本的先發打線。許多球迷與專家都不解何以日本隊監督井端弘和堅持把主砲牧秀悟一直擺在第6棒，即便他在複賽對委內瑞拉之戰以滿貫砲拯救球隊後仍不把他的棒次往前調，終致這次在金牌戰第9局反攻時無緣輪到他上場。

克雷爾說，中華隊接下來將於明年2月在自家與南非、西班牙、尼加拉瓜打經典賽資格賽，爭取重返2026年會內賽，但無論如何，中華隊這回已寫下勝利篇章、締造歷史。

日本 陳傑憲 經典賽

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