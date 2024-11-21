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12強賽／委內瑞拉2分砲定勝負 中華隊遭完封 複賽敗局出發

特派記者陳宛晶／東京即時報導
中華隊在複賽首戰不敵委內瑞拉隊。（記者許正宏／攝影）
中華隊在複賽首戰不敵委內瑞拉隊。（記者許正宏／攝影）

中華隊在東京巨蛋的第一場比賽踢到鐵板，打線遭到封鎖，終場以0：2不敵委內瑞拉隊，在世界12強棒球賽複賽首戰吞敗。

富邦悍將隊洋投羅戈為委內瑞拉先發，共用52球投4局，被敲3安打、無失分，送出5次三振。在他投球任內，中華隊一度在第4局出現得點圈的機會，但潘傑楷的內野安打被改判出局，無法延續攻勢。

中華隊後段戰幾乎局局都有上壘者，第5局滿壘的嗆司空手而歸，第6局首位打者上壘，但該局攻勢結束在雙殺打，第7局吉力吉撈．鞏冠代打遭到三振，缺少關鍵一棒，最終遭到完封；另一位台灣球迷熟悉的洋投富藍戈，9局上兩出局登板面對江坤宇演出再見三振。

陳傑憲單場3安打，還挨了一顆觸身球。（記者許正宏／攝影）
陳傑憲單場3安打，還挨了一顆觸身球。（記者許正宏／攝影）

陳傑憲單場3安打。（記者許正宏／攝影）
陳傑憲單場3安打。（記者許正宏／攝影）

中華隊由黃子鵬先發4.2局被敲5安打、失2分，開賽面對第一位打者阿馬里斯塔（Alexi Amarista）就被敲出安打，也是他在本屆賽會被敲的第一支安打，接下來連續解決9位打者。

直到第4局，黃子鵬再遇危機，被首位打者敲出安打，雖馬上就靠牽制成功再把跑者變不見，但下一棒再掃安打，第4棒培瑞茲（Carlos Perez）補上兩分砲，成為決定此役勝負的一棒。

三壘手潘傑楷發生傳球失誤，一壘手朱育賢無法完成接球。（記者許正宏／攝影）
三壘手潘傑楷發生傳球失誤，一壘手朱育賢無法完成接球。（記者許正宏／攝影）

邱智呈9局上代打嘗試頭部撲壘，最終仍是出局。（記者許正宏／攝影）
邱智呈9局上代打嘗試頭部撲壘，最終仍是出局。（記者許正宏／攝影）

牛棚由王志煊、張奕、黃恩賜、莊昕諺依序登板，都凍結住委內瑞拉的分數，但打線攻不下分數，躲不過完封命運，這也是中華隊在本屆賽會首度全場得分掛蛋。

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