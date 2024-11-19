MLB最佳總教練 沃特寫史上最速、墨菲成釀酒人第一人

守護者隊總教練沃特。(美聯社)

美國職棒年度最佳總教練獎今天出爐，守護者隊沃特（Stephen Vogt）成為球員轉教練奪獎速度最快的一人，釀酒人隊墨菲（Pat Murphy）則是隊史第一位拿下此殊榮的總教練。

這兩支球隊今年季前都面臨換帥，守護者隊法蘭柯納（Terry Francona）因健康因素退休（今年底又復出與紅人隊簽約），釀酒人隊則是康索（Craig Counsell）轉戰小熊隊，但兩支球隊都找到對的人接棒。

守護者隊去年球季戰績76勝86敗，沒能打進季後賽 ，而在沃特接手後的今年就躍升到92勝69敗，拿下美聯中區王座，也讓沃特在30張第1名選票中獲得其中27張，拿下美聯年度最佳教頭。

釀酒人隊去年92勝70敗的戰績就已經非常優異，而今年換帥後又遇到傷兵潮，伍德夫（Brandon Woodruff）整季報銷，威廉斯（Devin Williams）、葉力奇（Christian Yelich）等主力受傷，墨菲還能提升到93勝69敗，再次取得國聯中區第一，也讓他同樣獲得30張第1名選票中的27張。

釀酒人隊總教墨菲。(美聯社)

沃特成為史上第5年輕獲得最佳教頭的總教練，而在2022年他還是運動家隊球員，該年10月5日退休後，相隔約1年就接任守護者隊總教練，然後拿下大獎，刷新原本吉拉迪（Joe Girardi）在球員退休後3年拿下最佳總教練的最速紀錄。

沃特表示，自己只是代表球團拿下這個獎，「我自己自己永遠不可能取代法蘭柯納，但我只希望做自己，然後幫助我們的球員有最好的表現，成為他們最好的自己。」

墨菲雖然是第一年執掌大聯盟總教練兵符，但65歲的他長期在大學層級賽事執教，就連康索也曾是他的子弟兵，在2010年加入美職體系後，曾在2015年擔任教士隊代理總教練，隔年轉戰釀酒人隊成為康索的首席教練，在今年遞補空缺。

因為換帥加上傷兵，外界原本認為釀酒人隊今年戰績將大幅滑落，墨菲得獎後說，自己的球員才不會在意這些事，「他們不在乎別人的看法，就是專注做自己該做的，他們也做到了，而他們十分渴望。」