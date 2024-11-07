我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

有性犯罪前科 美籍「190公分色狼」入境台 最新動向曝光

MLB／能打不能投？大谷東京開幕戰再秀二刀流留懸念

記者蘇志畬／綜合報導
日本球星大谷翔平左肩動刀治療，球隊高層對他明年開幕戰上場打擊樂觀看待。（路透）
日本球星大谷翔平左肩動刀治療，球隊高層對他明年開幕戰上場打擊樂觀看待。（路透）

道奇隊日本球星大谷翔平左肩動刀治療關節唇撕裂傷，球隊預估能趕上明年春訓回歸，至於3月18日道奇隊在日本的海外開幕戰，總經理高姆斯（Brandon Gomes）對打者大谷出賽很樂觀，投手翔平評估上則比較複雜。

大谷翔平是在世界大賽第二戰中，嘗試盜往二壘時傷到左肩，道奇隊當下聲明表示，大谷是左肩「半脫臼」，隨後檢查出脫臼過程中損傷了關節唇，因此進行關節鏡手術治療，5日正式公布此事。

高姆斯在參加冬季會議時被記者詢問到大谷的手術狀況，他表示：「術後復元相當良好，接下來就是開始復健，從長期來看沒有太大問題，幸好也不是投球的右肩受傷，而左肩在打擊時也位於後側，我們預期他會在春訓歸隊。」

大家都期待著明年大谷翔平能夠重拾投打二刀流身份，這次手術是否會影響時程？高姆斯表示：「隨著復健開始，我們會仔細評估，觀察他的投球品質、聽取他的回饋，我們希望他在重要的比賽能夠維持高峰。」

道奇明年3月18、19日將在日本與小熊隊進行海外開幕賽，高姆斯認為，大谷翔平屆時上場打擊應該不是太大問題，「但投球方面評估上比較複雜，我不希望預測復健進度的發展，而是先專注在眼前的階段。」

日本球星大谷翔平左肩動刀治療，球隊高層對他明年開幕戰上場打擊樂觀看待。（美聯社）
日本球星大谷翔平左肩動刀治療，球隊高層對他明年開幕戰上場打擊樂觀看待。（美聯社）

大谷翔平 道奇 關節

上一則

MLB／索托接下來去哪？專家預測：不是洋基就是大都會

下一則

NBA／6三分球擦亮狀元招牌 老鷹里薩赫狂飆33分創紀錄

延伸閱讀

MLB／大谷左肩關節唇撕裂動刀 明年重拾二刀流留懸念

MLB／大谷左肩關節唇撕裂動刀 明年重拾二刀流留懸念
MLB／大谷翔平親簽限量新秀卡 53.3萬美元賣出創紀錄

MLB／大谷翔平親簽限量新秀卡 53.3萬美元賣出創紀錄
MLB／大谷翔平1個月從開香檳菜鳥到大師 日本球迷驚嘆成長速度

MLB／大谷翔平1個月從開香檳菜鳥到大師 日本球迷驚嘆成長速度
MLB／封王遊行道奇教頭玩嗨 自爆差點搞砸簽約大谷翔平

MLB／封王遊行道奇教頭玩嗨 自爆差點搞砸簽約大谷翔平

熱門新聞

洋基王牌柯爾（右）第五戰五局沒有補位，讓道奇貝茲（左）上一壘，後續導致洋基單局5分被追平，最後也輸掉比賽。（歐新社）

MLB／轟「本季最爛洋基」 球探最不解第5戰「2次災難調度」

2024-11-01 01:45
道奇隊以7：6擊敗洋基隊，在世界大賽4勝1敗封王，繼2020年後拿下隊史第8冠。 (美聯社)

MLB／道奇演世界大賽最大逆轉秀 奪8冠史上第5

2024-10-30 23:58
洋基5局下守備出現漏洞，道奇隊一口氣追回5分，兩隊打完前5局5：5平手。 (美聯社)

MLB／前5局打成平手 8局上道奇7比6再領先

2024-10-30 23:25
道奇總教練羅伯茲(左)拿與大谷翔平(右)談約的事自嘲，「差點搞砸」。(路透)

MLB／封王遊行道奇教頭玩嗨 自爆差點搞砸簽約大谷翔平

2024-11-01 22:15
道奇前一次完整球季奪冠已是1988年世界大賽以4勝1敗扳倒運動家隊，今年這座冠軍意義重大。(歐新社)

MLB／道奇終嘗完整球季奪冠滋味 洋基封王凍結在2009年

2024-10-31 00:56

洋基球迷搶走接殺球 世界大賽G5被禁止入場

2024-10-30 17:05

超人氣

更多 >
圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡

圖表／川普發表勝選談話 總統大選開票最新進度看這裡
不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201

不斷更新／參院變天共和黨拿下52席 眾院藍186：紅201
劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻

劉亦菲深U綠色禮服大解放 「鋼鐵玫瑰」造型辣翻
川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」
狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事

狂人回歸會如何？川普承諾當選後要做這7件事