MLB／能打不能投？大谷東京開幕戰再秀二刀流留懸念

日本球星大谷翔平左肩動刀治療，球隊高層對他明年開幕戰上場打擊樂觀看待。（路透）

道奇 隊日本球星大谷翔平 左肩動刀治療關節 唇撕裂傷，球隊預估能趕上明年春訓回歸，至於3月18日道奇隊在日本的海外開幕戰，總經理高姆斯（Brandon Gomes）對打者大谷出賽很樂觀，投手翔平評估上則比較複雜。

大谷翔平是在世界大賽第二戰中，嘗試盜往二壘時傷到左肩，道奇隊當下聲明表示，大谷是左肩「半脫臼」，隨後檢查出脫臼過程中損傷了關節唇，因此進行關節鏡手術治療，5日正式公布此事。

高姆斯在參加冬季會議時被記者詢問到大谷的手術狀況，他表示：「術後復元相當良好，接下來就是開始復健，從長期來看沒有太大問題，幸好也不是投球的右肩受傷，而左肩在打擊時也位於後側，我們預期他會在春訓歸隊。」

大家都期待著明年大谷翔平能夠重拾投打二刀流身份，這次手術是否會影響時程？高姆斯表示：「隨著復健開始，我們會仔細評估，觀察他的投球品質、聽取他的回饋，我們希望他在重要的比賽能夠維持高峰。」