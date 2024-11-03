MLB／洋基保住王牌終結者威佛 巨人史奈爾進入自由市場拚大約

洋基隊執行選擇權留住終結者威佛。(美聯社)

洋基 隊2日宣布，將執行31歲終結者威佛（Luke Weaver）2025年的250萬美元選擇權，確保他留在隊中繼續為牛棚貢獻力量。另外巨人強投史奈爾（Blake Snell）則跳出合約，要再次進自由市場挑戰大約。

威佛在今年季後賽 擔任洋基王牌終結者，助隊一路打進世界大賽，儘管最後以1勝4敗不敵道奇 無緣奪冠，他的表現仍給球隊留下深刻印象，洋基當然選擇留人。

事實上威佛本季寫下勵志故事，他在過去兩年數次遭到指定轉讓（DFA），但自去年9月加盟洋基後逐步站穩腳步，今年簽下1年200萬美元合約後，他成為洋基牛棚的關鍵人物。整季例行賽他共出賽62場，防禦率僅2.89，並有7勝3敗、22次中繼成功及4次救援，WHIP僅0.93。總計84局投球飆出103次三振，K/9職破11、三振率驚人。

整個季後賽期間威佛也勞苦功高，洋基總共打了14場比賽，他只有2場沒出賽，且有8場投超過1局，總計15.1局三振16人，拿下1勝與4救援，防禦率僅1.76繳出超強終結者表現。

另一方面，巨人隊的塞揚左投史奈爾一如外界預期選擇跳出合約，再度進入自由市場。這位2屆塞揚得主直到今年3月才與巨人簽下2年6200萬美元合約，然而錯過春訓的他在季初表現掙扎，前6場先發防禦率高達9.51，並兩度進入傷兵名單。不過7月復出後他展現驚人的壓制力，投出80.1局、114次三振、防禦率僅1.23，被打擊率低至1成23，顯示出他回歸頂尖投手的水準。

值得一提的是向來被外界戲稱「五局塞揚」的史奈爾，竟在8月對紅人投出了無安打比賽，完成生涯首次完投，打臉外界「不耐投」的標籤，這次有有下半季成績背書，勢必成為今年自由市場中的焦點。