MLB／柯爾跳脫合約但洋基可用「鈔能力」留人 紐媒：放走他會很意外

洋基隊王牌投手柯爾。(美聯社)

世界大賽 落幕，自由市場開始動起來，洋基 隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）決定執行合約逃脫權，而現在主動權握在洋基手中，若他們為柯爾的剩餘合約加碼補上2029年3600萬美元，將能阻止柯爾逃脫，期限為美國時間周日晚上。

柯爾在2020年與洋基簽下9年3.24億美元，前5年走完，剩餘合約還有4年1.44億美元（2025到28年），他會繼續當洋基人或進入自由市場，據傳洋基尚未決定是否補上2029年合約。

紐約媒體包括紐約郵報、NJ.com在內，報導中都提到：「如果洋基決定放走柯爾，那會非常令人意外。」

大聯盟官網則是分析，如果洋基選擇不加碼、放走柯爾，今年在自由市場上的選擇還有巴恩斯（Corbin Burnes）、史奈爾（Blake Snell）、弗瑞德（Max Fried）、弗列爾提（Jack Flaherty）等人，而洋基在上個冬天就曾追逐史奈爾，今年交易大限前也曾嘗試洽談弗列爾提。

柯爾在大聯盟12季累積153勝，效力洋基5年則是取得59勝28敗、防禦率3.12佳績，今年在季後賽 之旅也有關鍵貢獻，但偏偏世界大賽第5戰發生未補位一壘的守備瑕疵，最終導致一連串災難，洋基也在該役輸掉冠軍。