MLB／「隊史最差勁」…洋基官方商店賣對手道奇的大谷球衣 挨轟了

大谷與賈吉的球衣竟在洋基官方商店同框。（截圖自Arash Markazi X）

道奇 30日以7：6擊敗洋基 隊，在世界大賽 4勝1敗封王，繼2020年後拿下隊史第8冠。弔詭的是，在洋基球隊官方商店居然有販售世界大賽的對手道奇隊的大谷翔平相關商品。此舉讓媒體痛批：「這是洋基隊史最差勁的行為」。

道奇隊今年6月造訪洋基主場時，洋基的球隊商店也順勢推出自家球星「法官」賈吉（Aaron Judge）與大谷的聯名商品。沒想到在世界大賽期間，除了上述商品外，居然還賣起沒有與任何自家球員聯名的大谷球衣。

這是洋基隊史首次在世界大賽上出售與對方球員相關的聯名商品。 官方商店負責人回應： 「6月道奇隊造訪洋基體育場時，大谷的商品在2小時內就賣光了。因此，我們將世界大賽的大谷商品訂單增加了一倍。」

對於擁有眾多死忠球迷，且注重自家形象的洋基隊，在商店中出售對方球員的球衣自然引起爭議，媒體「Yanks Go Yard」就質疑：「道奇隊會對賈吉做同樣的事情？」也痛批：「這是洋基隊史最差勁的行為，洋基老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）為了一點點利益而犧牲了球隊的榮譽，這就是如今洋基隊的現況。」