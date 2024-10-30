MLB／前5局打成平手 8局上道奇7比6再領先

洋基5局下守備出現漏洞，道奇隊一口氣追回5分，兩隊打完前5局5：5平手。 (美聯社)

洋基 隊在世界大賽 已無退路，今天第5戰火力全開，「法官」賈吉（Aaron Judge）、奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）首局連續開轟，「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）3局下追加陽春砲，但5局下守備出現漏洞，讓道奇 隊一口氣追回5分，兩隊打完前5局5：5平手。來到6局下，史坦頓高飛犧牲打，奪回領先。8局上，道奇再靠2支高飛犧牲打，得2分以7比6超前。

洋基打線面對道奇先發投手弗列爾提（Jack Flaherty），1局下就展開攻勢，1出局後索托（Juan Soto）獲保送，接著賈吉轟出中右外野方向兩分砲，生涯9年在世界大賽首轟出爐，也是今年季後賽第3轟。

下一棒奇森姆轟出右外野陽春砲，締造隊史第5次在世界大賽連續全壘打紀錄，拉大到3：0領先。

「法官」賈吉開轟，洋基隊一開賽取得3：0領先。(路透)

洋基2下再靠沃爾普（Anthony Volpe）二壘打、佛度戈（Alex Verdugo）適時安打攻下第4分；3局下史丹頓面對道奇第3任投手貝瑞瑟（Ryan Brasier），轟出右外野方向陽春砲，今年世界大賽第2轟、季後賽第7轟出爐，歷年季後賽累積18轟，幫助洋基擴大到5分差距。

但洋基5局上守備出現兩次疏失，賈吉、沃爾普失誤導致戰況生變，道奇趁機攻占滿壘，2出局後貝茲（Mookie Betts）安打攻下1分，接著弗里曼（Freddie Freeman）安打攻下兩分，赫南德茲（Teoscar Hernandez）二壘打再添兩分，連續3棒開張追平比數。

弗列爾提在世界大賽首戰先發5.1局失兩分，今天只投1.1局失4分，無法壓制洋基砲火，5局下靠隊友猛攻解套，此役無關勝敗。

洋基先發投手柯爾（Gerrit Cole）前4局未被安打，只投出兩次保送，5局上被揮出4支安打、出現1次保送，這半局失5分全是非自責分。

大谷翔平打到5局結束，連續3次打數掛零，分別是1局上中外野飛球、3局上左外野飛球、5局上揮空三振。