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MLB／大谷翔平：肩傷目前不痛 應該不用動手術

中央社／紐約28日綜合外電報導
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平。（美聯社）
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平。（美聯社）

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平世界大賽第2戰傷到左肩，但他28日表示，很可能在賽季結束後接受更多檢查，但他目前不覺得痛，應該可以避免動手術。

路透報導，大谷翔平在世界大賽第2戰滑壘受傷，28日第3戰仍上場比賽，但就他的高標準來說，28日的表現並不突出。他28日3打數0安打，獲得1次保送。

大谷翔平透過翻譯告訴媒體：「疼痛已減輕，所以我感覺很好。我28日有包紮，因此與沒包紮時相比感覺不太一樣。」

賽前球員出場介紹時，大谷翔平外套下似乎有支架，但他後來向媒體澄清，這是有助他肩膀保暖的裝置。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）與法新社報導，大谷翔平表示，任何有關賽季後手術的決定，都必須到世界大賽結束後進一步檢查再說。

大谷翔平說：「我還沒對未來計畫有進一步討論。我認為這是等賽季結束後再說的事，會再做額外檢測。但目前就我感覺來說，我不認為要（手術）。」

道奇在世界大賽取得3連勝聽牌，29日將繼續在紐約與洋基進行第4戰。

大谷翔平說：「現在全隊就是專注在打贏明天的比賽，能有機會達成目標是最重要的事。」

外媒指出，道奇再下一城，大谷翔平就能實現兒時贏得世界大賽的夢想。

大谷翔平 世界大賽 道奇

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