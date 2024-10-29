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MLB／複製20年前的紅襪奇蹟？洋基教頭：希望我們震驚全球

記者藍宗標／即時報導
洋基總教練布恩。（美聯社）
洋基總教練布恩。（美聯社）

世界大賽重量級對決變成一面倒的局面，洋基隊28日在紐約主場又以2：4不敵道奇隊，陷入3連敗已無退路，接下來必須4戰全勝，才能贏得隊史第28冠，洋基總教練布恩（Aaron Boone）說：「希望我們能夠成為這個令人驚嘆的故事，震驚全世界。」

大聯盟季後賽過去7戰4勝制的戰況，取得3連勝的40隊共有39隊晉級，機率高達98%，唯一例外是2004年美聯冠軍賽，紅襪隊連輸洋基3場，接下來4連勝晉級世界大賽，接著又是4連勝扳倒紅雀隊，抱回等了86年之久的世界大賽冠軍。

洋基目前陷入絕境，希望複製20年前的「紅襪奇蹟」，成為世界大賽首支先輸3場再贏4場的球隊；布恩表示，現在的重點是先在比賽取得領先，然後贏得勝利，讓系列賽延續下去，最重要是明天贏球。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）2004年正是紅襪封王成員，獲得球員時期唯一一座世界大賽冠軍；他在美聯冠軍賽只打兩場、未有打席，但跑回兩分，關鍵盜壘也成為紅襪逆轉戰局的重要原因。

28日賽後被問到相關問題，羅伯茲說：「別談這個啦，太早了。我不想透露任何秘密，但從另一方面來看，全隊必須保持專注。」

世界大賽 洋基 羅伯茲

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