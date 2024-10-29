MLB世界大賽G3／洋基3連敗 紐約球迷提早離場

洋基佛度戈（右）敲出兩分砲，洋基避免被完封。（路透）

美國職棒大聯盟世界大賽 第3戰，洋基 在主場打線還是熄火，一線打者速上速下，道奇 再下一城，以3戰3勝戰績於客場聽牌，全場洋基球迷扼腕，只能搖頭，不少人提前離場。

世界大賽洋基對道奇第3戰，低溫並未影響道奇打線，1局上，道奇先攻，洋基投手史密特（Clarke Schmidt）先發，指定打擊第1棒大谷翔平在全場球迷噓聲中出場保送一壘，第3棒弗里曼（Freddie Freeman）揮出世界大賽第3支全壘打．道奇獲2分。

1局下，道奇投手畢勒（Walker Buehler）登板，洋基第1棒托瑞斯（Gleyber Torres）保送，第2、3、4棒強棒蘇鐸（Juan Soto）、隊長賈吉（Arron Judge）與史丹頓（Giancarlo Stanton）全遭封鎖，留下殘壘。

3局上，大谷翔平2度登場未能上壘，貝茲（Mookie Betts）揮出右外野安打，2壘跑者奔回本壘得分，洋基投手施密特無法控球，暴投形成滿壘，牛棚投手小萊特爾（Mark Leiter Jr.）接手化解滿壘危機，道奇3比0領先。3局下，洋基打線未見火力，繼續掛0。

4局上，道奇打擊力持續，賴克斯（Gavin Lux）獲保送，赫南德茲（Enrique Hernandez）揮出一壘安打，壘上持續有人，洋基再次更換投手柯特斯（Nestor Cortes Jr.），大谷翔平3度出場遭三振，未能得分。4局下，史丹頓外野安打，洋基打者終於登上2壘，但未能取分。

6局上，道奇連續安打再度進逼得分，以4比0領先。7局下，道奇更換投手班達（Anthony Banda），洋基1、2壘有人，打線再度來到強打區，仍未得分。洋基在9局下獲2分，已無法挽回敗局。

世界大賽第3戰，洋基打線繼續被形容為「還沒醒」，球迷揪心，除了第4棒史丹頓一支2壘安打，全場多靜默。道奇弗里曼再度驚喜一擊，開場就將洋基逼入艱難局面。左肩受傷堅持出場的大谷翔平再度來到紐約，5度出場打擊，2次保送，顯然受到傷勢影響，未見如早前出戰紐約大都會賽事般的魔力。

美國職棒兩聯盟最強隊伍連戰3場，洋基對道奇投打實力顯見落差，明天若無法止敗，大聯盟恐怕對只有4場賽事的世界大賽也會感到可惜。