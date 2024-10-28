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MLB世界大賽G3／紐約主場開打 洋基2連敗輸不得

MLB世界大賽G3／大谷「堅持要打」隊友關心肩傷像在排自助餐

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平抵達洋基球場的穿搭。(取材自MLB官方X平台)
大谷翔平抵達洋基球場的穿搭。(取材自MLB官方X平台)

世界大賽28日進行第3戰，道奇球星大谷翔平無懼前一場盜壘傷到左肩，28日仍排在道奇隊先發第一棒，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「他非常堅定要打。」儘管目前揮棒仍有些不適感，但昨天練球時的擊球初速仍有102哩（約164公里）。

大谷第2戰第7局盜壘後倒地傷退，後續檢查為左肩半脫位，昨天飛抵紐約與球隊會合後，獨自進行練習行程，檢測身體活動、復原程度。羅伯茲透露，大谷大約完成80%的例行訓練課表。

羅伯茲表示，大谷本身要打的想法非常堅定，「我昨晚也看了他的揮棒，看起來真的很棒，許多強勁擊球。我想在受傷的第一天，我們心裡確實有很多不確定性，但到了昨天，他已經準備好要打了。」他說大谷的傷處在揮棒時與其說是疼痛，更準確的形容是「不適」，「他在某些揮棒時會有一點不舒服的感覺，而我們不認為大谷會因此妥協。」

大谷的肩膀並無結構性損傷，早在全隊搭機飛往紐約時，他就在球隊群組裡傳了訊息，告訴隊友自己會出戰第3戰。

孟西（Max Muncy）也透露，當天比賽結束後，隊友都很關心他的狀況，「我們一進去休息室後，都馬上去關心他的狀況，感覺就像自助餐取餐隊伍，等著要看大谷。」

MLB官方X貼出大谷28日的上班路穿搭照片，灰綠色的毛帽，搭配單寧套裝以及白色T恤，右手拿著黑色後背包。日本球迷注意到其他面向，點出他的包包尺寸似乎比以往更小，而且是拿在右手上，而以往大谷多是雙肩背著包包，若是單肩背則是背在左肩，以右手拎包引起球迷關注。

球迷留言：「大谷真的OK嗎？」「以右手拿著包包滿罕見的，是我想太多嗎？」「希望大谷別太勉強了」。

羅伯茲 道奇 檢測

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