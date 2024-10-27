MLB／洋基季前搶輸道奇 世界大賽被山本由伸狠狠修理

道奇隊26日由山本由伸先發，6.1局只讓洋基獲得1分。(路透)

道奇 隊日本強投山本由伸今天登板，對洋基 隊先發6.1局失1分，優質表現奪下世界大賽 首勝、季後賽2連勝，也是史上第2位在世界大賽留下勝投紀錄的日籍投手，他說：「真的很期待這場比賽，很高興我們有美好的結局。」

道奇以4：2擊敗洋基，取得2連勝，離隊史第8座世界大賽冠軍愈來愈近，山本跟上2007年「平成怪物」松坂大輔的腳步，成為日本投手第2人。

山本今天唯一失分是3局上被索托（Juan Soto）轟出陽春砲，例行賽、季後賽對戰洋基兩場合計13.1局只失1分，這恐怕也讓洋基高層想起季前搶人失利的往事，事實證明山本確實有一套。

道奇和山本簽下12年3億2500萬美元（約合台幣104億2561萬元）長約，總值創下大聯盟投手新紀錄，儘管旅美首季一度因為身體狀況，休兵快3個月，但季後賽還是展現王牌投手架勢，今天退場時收到滿場球迷熱烈掌聲。

他說：「從第1局開始，一切都很順利，今天投球效果很好。」

道奇今天出現3支全壘打，擊垮洋基先發投手洛登（Carlos Rodon），尤其昨天10局下轟出再見滿貫砲的弗里曼（Freddie Freeman）又轟出陽春砲，認為山本才是最大重點，「他投得太好了，我們很早就取得領先，也堅持到最後。」