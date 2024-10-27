我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約、洋基大戰 MLB世界大賽逼著兩州州長對賭

中國「低空經濟」熱潮 會操作無人機的「飛手」月薪可達3萬人民幣

MLB／洋基季前搶輸道奇 世界大賽被山本由伸狠狠修理

記者藍宗標／即時報導
道奇隊26日由山本由伸先發，6.1局只讓洋基獲得1分。(路透)
道奇隊26日由山本由伸先發，6.1局只讓洋基獲得1分。(路透)

道奇隊日本強投山本由伸今天登板，對洋基隊先發6.1局失1分，優質表現奪下世界大賽首勝、季後賽2連勝，也是史上第2位在世界大賽留下勝投紀錄的日籍投手，他說：「真的很期待這場比賽，很高興我們有美好的結局。」

道奇以4：2擊敗洋基，取得2連勝，離隊史第8座世界大賽冠軍愈來愈近，山本跟上2007年「平成怪物」松坂大輔的腳步，成為日本投手第2人。

山本今天唯一失分是3局上被索托（Juan Soto）轟出陽春砲，例行賽、季後賽對戰洋基兩場合計13.1局只失1分，這恐怕也讓洋基高層想起季前搶人失利的往事，事實證明山本確實有一套。

道奇和山本簽下12年3億2500萬美元（約合台幣104億2561萬元）長約，總值創下大聯盟投手新紀錄，儘管旅美首季一度因為身體狀況，休兵快3個月，但季後賽還是展現王牌投手架勢，今天退場時收到滿場球迷熱烈掌聲。

他說：「從第1局開始，一切都很順利，今天投球效果很好。」

道奇今天出現3支全壘打，擊垮洋基先發投手洛登（Carlos Rodon），尤其昨天10局下轟出再見滿貫砲的弗里曼（Freddie Freeman）又轟出陽春砲，認為山本才是最大重點，「他投得太好了，我們很早就取得領先，也堅持到最後。」

洋基 道奇 世界大賽

上一則

MLB／大谷翔平傷勢如何？教頭：左肩半脫位、初步有正面消息

下一則

場邊人語／公羊護城 努力有成

延伸閱讀

MLB／山本追平松坂罕見日本紀錄 道奇封王機率超過8成

MLB／山本追平松坂罕見日本紀錄 道奇封王機率超過8成
MLB／山本由伸好投、弗里曼連2戰開轟 道奇世界大賽2連勝

MLB／山本由伸好投、弗里曼連2戰開轟 道奇世界大賽2連勝
MLB世界大賽G2／弗里曼又轟全壘打 道奇4：1擴大領先

MLB世界大賽G2／弗里曼又轟全壘打 道奇4：1擴大領先
MLB世界大賽G1／向對手說再見者 過去9次有8隊順利奪冠

MLB世界大賽G1／向對手說再見者 過去9次有8隊順利奪冠

熱門新聞

今年MLB世界大賽首戰在洛杉磯道奇球場舉行，圖為道奇球場。(路透)

世界大賽開打 洋基對決道奇星光陣容催生史上最貴票價

2024-10-25 20:10
紐約皇后區花旗球場舉行洛杉磯道奇隊對紐約大都會隊的比賽。(美聯社)

MLB／大谷領軍道奇 洛杉磯華人變鐵粉 若稱王對亞裔意義大

2024-10-19 02:19
弗里曼再見滿貫砲，道奇以6：3勝洋基。(歐新社)

MLB世界大賽G1／弗里曼再見滿貫砲 道奇延長賽擊敗洋基

2024-10-25 23:47
道奇挺進世界大賽將與洋基對決。（美聯社）

MLB／道奇過去對洋基爭霸吃虧 大谷翔平圓夢差最後一步

2024-10-21 02:50
道奇隊淘汰大都會隊，大谷翔平旅美生涯7年首次前進世界大賽。（美聯社）

MLB／大谷翔平挺進世界大賽 道奇、洋基25日重量級對決

2024-10-20 23:33
《Baseball America》和《Baseball Digest》都將2024年度MVP頒給賈吉，但《The Sporting News》給大谷翔平。 美聯社

終於贏1次…大谷擊敗賈吉 奪「運動新聞」年度MVP

2024-10-25 17:36

超人氣

更多 >
曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神

曾被疑不背台詞「數字小姐」13年後變女神
西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存

西雅圖5屍滅門案 15歲嫌裝受害者報案、11歲妹妹裝死倖存
華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作

華郵爆料 世界首富馬斯克曾在美國非法工作
高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業

高盛稱中國五行業產能過剩 最嚴重的是這行業
隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗

隔空就可盜刷信用卡 Visa警告「數位扒竊」新犯罪猖獗