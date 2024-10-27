MLB／賈吉對道奇2戰慘吞6K 季後賽失去美聯雙冠王火力

洋基隊巨砲賈吉在世界大賽中熄火，26日第二戰中4次打數都掛零，還吞下3次三振。(美聯社)

洋基 隊「法官」賈吉（Aaron Judge）在大聯盟球員票選的獎項包辦年度最佳球員、美聯最佳球員，不過季後賽 表現不振，今天對道奇隊之戰4次打數掛零，又吞下3次三振，再這樣下去恐怕會讓洋基陷入絕境。

賈吉生涯9年首次世界大賽 ，昨天首戰5打數1安打，但被三振3次，今天更是4支0、3K，完全沒有全壘打和打點紀錄，光是最近5場季後賽就吞下13K，而且每場至少三振兩次，完全失去美聯打擊雙冠王的威力。

攤開賈吉今年季後賽成績，從分區系列賽對皇家隊、美聯冠軍賽對守護者隊到世界大賽前兩戰，合計11場比賽40次打數6支安打，打擊率只有1成50，兩支全壘打、6分打點都集中在對戰守護者，已經吞下19次三振，今天對道奇之戰也是第4次單場3K。

洋基在世界大賽前兩戰分別以3：6、2：4落敗，第3戰後天回到紐約主場，推出史密特（Clarke Schmidt）登板先發，道奇則由布勒（Walker Buehler）應戰，根據過去7戰4勝制季後賽紀錄，前兩戰贏球的92隊有77隊贏得系列賽，洋基世界大賽封王機率掉到16%。