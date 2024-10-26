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MLB／山本由伸好投、弗里曼連2戰開轟 道奇世界大賽2連勝

記者藍宗標／即時報導
道奇隊日本強投山本由伸26日在世界大賽第2戰登板，先發6.1局只被洋基隊揮出1支安打、失1分，優質表現幫助道奇4：2獲勝。(路透)
道奇隊日本強投山本由伸26日在世界大賽第2戰登板，先發6.1局只被洋基隊揮出1支安打、失1分，優質表現幫助道奇4：2獲勝。(路透)

道奇隊日本強投山本由伸吃定洋基隊，今天在世界大賽第2戰登板，先發6.1局只被揮出1支安打、失1分，優質表現幫助道奇4：2獲勝，世界大賽搶下2連勝，他也成為近17年首位在世界大賽先發奪勝的日本投手。

道奇打線面對洋基左投洛登（Carlos Rodon），2局下展開首波攻勢，艾德曼（Tommy Edman）轟出左外野陽春砲，攻下全場第1分。

山本前兩局讓洋基隊掛零，3局上被索托（Juan Soto）轟出右外野陽春砲追平比數，道奇3局下立即反擊，兩出局後貝茲（Bookie Betts）揮出安打，赫南德茲（Teoscar Hernandez）轟出兩分砲，再度取得3：1領先。

道奇愈打愈順，昨天10局下轟出再見滿貫砲的弗里曼（Freddie Freeman）「背靠背」追加陽春砲，拉大成3分差距；洋基直到9局上才追回1分，在1出局滿壘時留下殘壘，終場仍以兩分之差落敗。

山本季後賽第4場先發、世界大賽初體驗，用86球完成6.1局任務，唯一失分是被索托開轟，繼12日對教士隊分區系列賽第5戰奪勝後，再嘗勝投滋味。

山本6月8日作客紐約，對洋基先發7局只被揮出兩支安打、投出兩次保送，飆出7次三振，讓對方一路掛零；相隔4個多月再交手，山本繼續壓制洋基火力，例行賽、季後賽對戰13.1局只失1分，證明自己的高度價值。

山本繼2007年紅襪隊松坂大輔、2017年道奇隊達比修有之後，成為第3位在世界大賽登板先發的日本投手，也是繼2007年10月28日松坂在世界大賽第3戰，對洛磯隊投5.1局失兩分勝投後，又在世界大賽先發奪勝的日本投手。

大谷翔平今天3次打數掛零、吞下1次三振，另獲1次保送，季後賽打擊率降到2成60。

洛登只投3.1局，被揮出6支安打包括3支全壘打，失4分吞敗，洋基後天回到紐約主場進行世界大賽第3戰，面臨不能再輸球的壓力。

世界大賽 洋基 道奇

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