MLB／道奇弗里曼逆轉滿貫砲 轟出世界大賽首戰5年最佳收視

洋基與道奇25日在世界大賽第一場就糾纏到延長賽，道奇強打弗里曼在第10局下敲出逆轉的再見滿貫砲，成為5年來收視最高的一場世界大賽賽事。(路透)

弗里曼（Freddie Freeman）昨天一記再見滿貫砲率道奇 6比3挫洋基的戲劇性一役，在Fox、Fox Deportes、Univision和串流平均收視人數達1520萬，成5年來最吸睛的一場世界大賽 賽事。

美聯社報導，這是2018年以來，世界大賽36場比賽中僅僅第4度觀看人數突破1500萬。

上一次觀賽人數突破1500萬的世界大賽比賽，要回溯到2019年系列賽關鍵第7戰，當時華盛頓國民以6比2擊敗休士頓太空人 奪下隊史首座總冠軍，平均收視人口達2300萬。

根據市場民調顧問公司尼爾森（Nielsen）數據，昨晚的比賽收視高峰落在第10局至賽末，達1780萬。

這樣的收視數字，比德州遊騎兵和亞利桑納響尾蛇去年世界大賽首戰要增加了62%。遊騎兵當時加班打到11局以6比5勝出，但平均收視人數僅935萬，是有紀錄以來收視最差的系列賽首役。

昨天的比賽是自2017年洛杉磯道奇3比1擒太空人以來，收視最高的世界大賽G1，當時平均收視人數達到1533萬。昨天的比賽也是2017年G3的1568萬收視人次以來，Fox（福斯）周五收視人數最多的節目。

在洛杉磯，這場比賽收視率（Rating）達19.1，代表在比賽播出期間任一時段，平均有19.1%有電視的家庭收看。在紐約，收視率為13.2。