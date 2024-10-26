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MLB／弗里曼寫世界大賽紀錄 曾經歷兒子重症 許願被三振3億次

MLB／弗里曼寫世界大賽紀錄 曾經歷兒子重症 許願被三振3億次

中央社／台北26日電
道奇隊一壘手弗里曼。（美聯社）
道奇隊一壘手弗里曼。（美聯社）

洛杉磯道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）以世界大賽史上第一支再見滿貫砲，為道奇拿下首勝。弗里曼今年球季先後歷經兒子重症離隊以及傷勢影響，例行賽成績也寫下8年來的低點，但這支滿貫砲打破了所有對他的質疑，也打下道奇爭冠的重大勝利。

弗里曼曾8度入選明星賽，並在2020年拿下國家聯盟的年度最有價值球員（MVP），他在2021年協助亞特蘭大勇士隊奪下世界大賽冠軍後，以一紙6年1億6200萬美元的合約轉戰道奇。

道奇隊今年季前簽下大谷翔平之後，弗里曼與大谷、貝茲（Mookie Betts）組成MVP3連星，成為道奇隊能再度打進世界大賽的關鍵。

弗里曼在今年例行賽出賽147場，繳出打擊率2成82、22支全壘打與0.854的攻擊指數，其中打擊率與攻擊指數都是2016年來的新低。尤其今年球季中，弗里曼的3歲兒子麥克斯（Max Freeman）因為罹患罕病，弗里曼因此離隊了一陣子，歸隊之後，隊友還穿上印有#Maxstrong的T恤歡迎他回來，讓一向有硬漢形象的弗里曼也流淚。

兒子生病對弗里曼來說有多煎熬，他稱，「我寧願在世界大賽第7戰9局下滿壘時連續被三振3億次，也不想再經歷一次，但他現在沒事了，他還有很長的路要走。」

此外，弗里曼在例行賽末段因為一次跑壘扭傷腳踝，季後賽能否出賽一度成謎。但弗里曼忍痛出賽，除了首輪對聖地牙哥教士隊的第4場未出賽外，都有出賽，國聯冠軍賽對紐約大都會首戰，還演出拖著腳傷忍痛衝回本壘得分，並在貝茲協助下一跛一跛的走回休息室，令人動容。

25日賽前，弗里曼在今年季後賽打擊率只有2成19，也沒有任何長打。但25日世界大賽首戰，弗里曼在1局下就先敲出3壘安打，延長賽的10局下，更用世界大賽史上首支再見滿貫砲為首役畫下句點，35歲的弗里曼用這發滿貫砲證明自己的油桶裡還有油，也將是道奇隊想拿下隊史第8座世界大賽冠軍的關鍵人物之一。

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