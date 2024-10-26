MLB世界大賽／道奇首勝功臣 弗利曼：5歲夢想成真

弗利曼25日創造歷史。（歐新社）

洛杉磯道奇 一壘手弗利曼（Freddie Freeman）25日創造歷史，成為世界大賽 120年史上第一位敲出再見滿壘全壘打的球員。他賽後表示：「這感覺就好像5歲跟哥哥在後院玩球，夢想的情境成真了。」

弗利曼25日在延長賽10局下敲出再見滿貫砲，幫助道奇以6：3逆轉擊敗紐約洋基 ，拿下世界大賽第1戰的勝利。道奇主場5萬多名球迷欣喜若狂，啤酒灑向空中慶祝。

弗利曼這支全壘打，不只幫助道奇獲勝，他更成為世界大賽史上，敲出再見滿貫砲的第一人。

更令道奇球迷感動的是，弗利曼季後賽腳踝扭傷，帶傷比賽，在關鍵時刻建功。這個場景有如36年前，1988年的世界大賽，吉布生（Kirk Gibson）帶傷上陣，跛著腳走進打擊區，在世界大賽第1戰敲出再見全壘打，當年道奇奪冠。

賽後記者會上，弗利曼被問到，敲出全壘打之後在跑壘的時候，腦子在想什麼。他回答，腦子一片空白什麼都沒想，只想到5歲時，跟兩個哥哥在後院玩威浮球（Wiffle Ball），總是想像自己在打世界大賽，面對兩人出局滿壘的場景。

弗利曼說，當現實情況真的遇上，能夠敲出全壘打，幫助球隊取得1勝領先，這真是太棒了。他原本不知道自己是史上第一個在世界大賽敲出再見滿貫轟的球員，在記者提醒下，他回答：「真的嗎？太酷了。」

弗利曼表示，這幾個月過得滿辛苦的，孩子生病、自己腳踝又受傷，25日真是最棒的結果。他已經35歲，在職棒界打滾15年，「我熱愛棒球這個歷史悠久的運動，能夠成為這項運動歷史的一部分，真的是非常特別的感覺」。