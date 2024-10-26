MLB／被道奇敲出滿貫砲 洋基教頭：以為左投剋左打

洋基左手怪投柯特斯。（美聯社）

洋基 隊25日帶著3：2領先進入10局下，無法守下勝利，逃避對決一位MVP貝茲（Mookie Betts），遭另一位MVP弗里曼（Freddie Freeman）敲出再見滿貫砲，洋基教頭布恩（Aaron Boone）賽後解釋對決思維，正是在於左投剋左打。

洋基在10局下一出局、一二壘有人時，推出左手怪投柯特斯（Nestor Cortes），面對MVP三連星，大谷翔平 打向左外野界外區遭到接殺，先過第一關，接下來面對貝茲選擇故意保送，隨後就被弗里曼敲出滿貫砲。

布恩解釋，是出於希望由左投對戰左打的考量，因此才決定故意保送貝茲；至於為何在戰局如此緊繃之際，推出手肘傷勢才剛傷癒回歸的柯特斯，他說：「柯特斯過去幾周的投球，一直都在為了這一刻而準備。」他說當下不確定是否此一調度能否壓制大谷，但他認為柯特斯應該能讓洋基有贏球機會。

賈吉（Aaron Judge）則為隊友注入強心針，他說對柯特斯的信心並未動搖，「我對我們所有隊友都有堅定信念，不管是誰站上投手丘，他們都明確知道自己的任務，無論投手丘是誰，都是我希望在場上的那個人。」