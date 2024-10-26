買下大谷翔平50轟球 台灣「優式資本」是何方神聖？

日本球星大谷翔平本季創下50轟、50盜紀錄，圖為拍賣網站創辦人高丁手持50轟紀念球。(取自Ken Goldin X平台)

道奇隊日本 球星大谷翔平 本季締造史無前例的「50轟、50盜」偉業，第50轟全壘打球拍出360萬美元，加上手續費來到439.2萬元的天價，神祕買家竟然是台灣企業，優式資本提前揭曉身分。

大谷翔平締造紀錄的一球被放上拍賣 網站競標，拍賣網站創辦人高丁24日透露，共有來自四國的投標者，「但最終是由一家台灣企業得標，他們喜歡棒球，且喜歡翔平，希望向全世界分享這項收藏，世界大賽結束後將親自公布身分。」

消息一出台灣球迷開始猜測，但被點名的亞洲棒球總會會長、中華棒球協會理事長辜仲諒以及星宇航空董事長張國煒紛紛否認。

專注程式交易的優式資本則主動現身，發表聲明表示：「50轟紀念球是全世界許多棒球迷心目中的聖杯，因此我們很榮幸把這個深具歷史價值的棒球帶回台灣，分享歷史的一刻。」

日本購物網站社長田中裕輔曾高調表明「要把球還給大谷翔平」，競標中多次出價，但預算卡在350萬元，雖然被台灣企業搶下，但日本網友反應也是鬆了口氣，認為或許還有機會看到這顆球。

優式資本也表示，企業透過AI系統持續蒐集收藏的標的物，也樂意與台日各機構單位合作，安排公益展出，讓球迷近距離一睹風采。

優式資本一戰成名，讓日本企業向日本球迷為沒有留住大谷的50轟紀念球道歉，據查，優式資本是一家操作自有資金、不對外募資公司，利用程式交易從事包括ETF指數股票型基金、權證、期貨與選擇權，及可轉換公司債等國內外交易市場，據稱其實力當沖交易量可進入前十大。

業內人士表示，這類公司是以程式交易為主，股東都是有錢人，基本上是一群有錢人找來厲害的人幫他們操作，這種公司在台灣近幾年來已愈來愈多。