MLB世界大賽／豪門對決 洋基、道奇2隊薪資加總達6.5億

洋基隊與道奇隊在MLB世界大賽爭霸，兩隊名將如雲，圖為洋基隊強打賈吉。(美聯社)

職棒大聯盟(MLB)世界大賽 25日開打，由美聯冠軍紐約洋基 隊出戰國聯冠軍道奇 隊；兩隊為搜羅最佳人才都砸重金毫不手軟，都是被戲稱以錢傲人的「邪惡帝國」，兩隊總薪資加起來高達6億5000萬元。

華爾街日報(WSJ)報導，MLB高層打賭這次世界大賽將成為史上觀看人數最多的一次。洋基隊投手洛登(Carlos Rodón)25日賽前表示，這次世界大賽，純愛棒球人士應該喜愛，MLB官方大概也一樣，負責轉播的福斯電視台肯定樂壞了。

洋基和道奇都擁有龐大金錢優勢，凌駕大多數其他大聯盟球隊。道奇隊上個冬季砸了10億2500萬元簽下大谷翔平、山本由伸兩位日本隊員，還得加上他們已花5億2700萬元在貝茲(Mookie Betts)、弗里曼(Freddie Freeman)兩位最有價值球員身上。洋基隊方面也投資3億6000萬元在「法官」賈吉(Aaron Judge)、3億2400萬在王牌投手柯爾(Gerrit Cole)，這不妨礙他們今年冬季還要斥巨資續簽重砲手索托(Juan Soto)。以洛登的薪資2780萬元，放在大聯盟三分之二球隊裡是最高薪球員了，但他在洋基只排行第五位而已。

洋基隊與道奇隊在MLB世界大賽爭霸，兩隊名將如雲，圖為道奇隊強打大谷翔平。(路透)

兩支打到最後的球隊這麼多錢，引發棒球經濟學的辯論；職棒是美國運動界唯一不設薪資上限的聯盟。結果便是體制容許洋基、道奇搜羅準職棒名人堂球員到麾下，方式簡直像小孩搜集球員卡。

現在兩球隊打進世界大賽，等於派漫畫角色超人(Superman)對戰綠巨人浩克(Hulk)。道奇隊內野手孟西(Max Muncy)表示，只要是棒球粉絲，對此怎能不感到興奮？