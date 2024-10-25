大谷翔平世界大賽首戰前練投 燦笑與看台觀眾互動

大谷翔平賽前現身練投。(路透)

世界大賽 首戰賽前，道奇 日籍球星大谷翔平 現身練投，拉長距離超過100公尺。觀眾席掀起騷動，大谷露出燦爛笑容，把球丟上看台。

30歲的大谷翔平旅美6年多，今年首次打進季後賽，將在今天展開生涯首次的總冠軍賽「世界大賽」之旅。他今天擔任道奇隊先發第1棒指定打擊。

大谷翔平具有能投、能打的「二刀流」實力，但去年底手肘開刀之後，投球一直處於復健狀態。今年無法在比賽中投球。

世界大賽之前，媒體話題熱絡，討論大谷翔平加快復健進度，在世界大賽登場投球的可能性。

不過，道奇總教練羅伯茲、大谷翔平昨天在賽前記者會都予以否認。羅伯茲說：「不可能，絕對不會。」大谷翔平說，從沒想過要在這個季後賽投球。

大谷翔平今天在生涯第一場世界大賽前，拿著一個看似捕手用的手套，走到外野草皮上，與捕手開始長距離傳球。捕手站在左外野標竿附近，大谷一路拉長距離，到中外野最深處，距離超過100公尺。

大谷翔平長距離傳球之後，恢復正規投球距離，在草皮上對著蹲下的捕手投球。

大谷翔平賽前練習通常只進行室內打擊練習，觀眾席上的球迷看到他現身，掀起一陣騷動，人人拿起手機捕捉他的投球身影。大谷翔平心情輕鬆，經常露出燦爛笑容。

練投結束之後，大谷高舉手上的球，對著外野和內野兩側觀眾席，引起看台觀眾加大聲量較勁，呼喊大谷把球投向那一方。大谷翔平享受與觀眾的短暫互動，帶著笑容回到休息區。