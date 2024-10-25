世界大賽開打 洋基對決道奇星光陣容催生史上最貴票價

今年MLB世界大賽首戰在洛杉磯道奇球場舉行，圖為道奇球場。(路透)

今年的MLB世界大賽 充滿話題，兩隻傳統勁旅－洋基 隊與道奇 隊的對決使得票價衝上史上最高，連站票都要1500元。

雅虎體育(Yahoo Sports)報導，截至23日，25日在道奇體育場舉行的第一戰平均轉售門票價格在購票平台SeatGeek上為1731元，在購票平台TickPick上為1703元，在二手門票銷售網站Vivid Seats上為1682元。

TickPick表示，今年世界大賽是有史以來最昂貴的。TickPick出售的最便宜的第一戰門票是一組左外野線的6個座位，每張售價951元。根據TickPick主管佐恩(Kyle Zorn)23日上午在X平台上的貼文，這是前五屆世界大賽第一戰最低售價門票的兩倍多。待第3戰移師到洋基體育場，站票最低價格約1514元。

今年聯棒大聯盟的世界大賽決賽，門票價格創紀錄，圖為當地電視台報導的票價。(取自ABC新聞)

二手門票網站StubHub也說本屆世界大賽有望成為該公司成立24年來最暢銷的賽事。到22日早上，StubHub的銷售收入已經超過去年世界大賽的最終銷售收入。

票價飆升反映了道奇隊對洋基隊這個經典對決的吸引力。兩隊共參加了63次世界大賽，其中洋基隊獲27次冠軍、道奇隊獲7次。這場賽事星光熠熠也是看點，兩隊總共擁有五名前聯盟MVP同場較勁－大谷翔平、賈吉(Aaron Judge)、貝茲(Mookie Betts)、弗里曼(Freddie Freeman)、史丹頓(Giancarlo Stanton)，創下世界大賽系列的紀錄。

StubHub發言人布德利(Adam Budelli)表示推動狂熱的是瘋迷大谷翔平的日本，這是美國以外購買最多門票的國家。布德利補充說，就電視轉播來看道奇隊對洋基隊應是世界大賽最具吸引力的組合；但若以門票需求來說，洋基隊與大都會隊的「地鐵大戰」可能更有利潤，「兩個球迷基地及主場都在地鐵、計程車、步行即可到達的範圍內，這會非常有趣。」