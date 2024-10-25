MLB／大谷、賈吉 挑戰史上僅6人達陣「雙MVP」紀錄

大谷翔平（圖）有機會挑戰一項特殊紀錄。（路透資料照片）

道奇 、洋基隊世界大賽 對決，大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）同場競技成為最大焦點，兩人都是生涯首次爭冠，也是國聯、美聯MVP最大熱門，大聯盟官方24日點出一項罕見紀錄，兩大球星都有機會挑戰。

史上只有6名球員能在同一季包辦年度MVP，加上世界大賽或是聯盟冠軍賽MVP，賈吉本季58轟、144分打點都在大聯盟排名第1，大谷54轟、130分打點居次，兩人一致被看好獲選聯盟MVP，將在世界大賽交手確實很有看頭。

賈吉生涯9年打過7次季後賽 ，合計出賽53場，繳出打擊率2成03、全壘打15支、打點31分的成績，被保送32次，苦吞79次三振，生涯首次世界大賽倒數。

大谷過去6季效力天使毫無機會打季後賽，今年轉隊改變命運，在分區系列賽、國聯冠軍賽11戰打擊率2成86、全壘打3支、打點10分的成績，被保送11次、吞下17K。

單季包辦年度MVP、世界大賽或是聯盟冠軍賽MVP的6位球員，依序是1963年道奇隊考法克斯（Sandy Koufax） 、1966年金鶯隊羅賓森（Frank Robinson）、1973年運動家隊傑克森（Reggie Jackson）、1979年海盜隊史塔格爾（Willie Stargell）、1980年費城人隊史密特（Mike Schmidt）、2010年遊騎兵隊漢米爾頓（Josh Hamilton）。

值得一提的是，史塔格爾是唯一同季包辦年度MVP、聯盟冠軍賽MVP、世界大賽MVP的球員，漢米爾頓則是年度MVP、聯盟冠軍賽MVP，另4人都是年度MVP加上世界大賽MVP。