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MLB／賈吉的強不用多說 大谷翔平：榮幸能與代表這個世代的選手對決

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

美國大聯盟世界大賽上演道奇、洋基隊兩大豪門人氣球隊過招，大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）的兩聯盟全壘打王過招也備受矚目，大谷對他也大力讚揚：「不用我多說，大家也知道他有多棒吧！」

洋基的前一冠已是2009年，當時系列賽MVP不是別人，正是來自日本的「酷斯拉」松井秀喜，而這回另一位日本人要扛起擋下洋基冠軍夢的任務。

大谷表示，對自己來說，松井前輩像是只有在電視上看得到的人物，「當我還是個孩子時，仰慕著看著他的比賽，我想他是許多孩子心中的模範，對棒球生涯帶來許多影響。」

今年自己將首度參戰世界大賽，許多家人也會到場，他透露：「我爸媽當然會來，但家族人數不確定，不知道詳細是有多少小朋友會到。」媒體也關心他的狗兒子Decoy是否到場，大谷說：「如果健康的話當然會來。」

世界大賽遭逢洋基，正面對戰賈吉，大谷翔平表示，賈吉是當代具有代表性的選手，且效力一支擁有優秀歷史的球隊，「我很感激自己有機會能與足以代表這個世代的選手同場較勁。」對於賈吉稱讚他是「棒球界最強球員」，大谷回應：「真的很開心，我覺得他也是最強球員之一，就像貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）他們一樣，能從像他這樣的選手那裡聽到這樣的稱讚，真的很特別。」

洋基 世界大賽 大谷翔平

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