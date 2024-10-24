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MLB／再讚大谷翔平全方位 賈吉：我可以講一整天

記者蘇志畬／即時報導
賈吉。(路透)
賈吉。(路透)

日前才大讚大谷翔平是「棒球界最佳球員」，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的稱讚還說不完，今天在世界大賽前再次談到大谷，賈吉說：「他的打擊是全方位的。」

賈吉日前談到世界大賽對上大谷翔平，才稱讚大谷對於棒球世界帶來的改變，讓更多人關注棒球，而打擊、力量、速度都是頂尖，今天再次被問到大谷話題，褒美之言猶如滔滔江水一發不可收拾。

「有棒球最佳球員在場上，這一定會是很有趣的對決。」賈吉談到大谷時表示：「我們已經見證了他今年所做的事，「50轟、50盜」俱樂部，這是前所未聞，而他甚至還沒開始投球，要說他的事情，我可以坐下來說一整天。」

「我最驚豔的是，他很快能夠做出調整。」賈吉舉例，大谷翔平2018年剛到大聯盟時，原本打擊姿勢是高抬腿，但很快改成現在的輕踏腳尖模式。

對於大谷的稱讚還沒結束，賈吉說：「他能夠擊中全方位的球，無論是高角度速球、曲球都打得到，低角度的變速球或其他球種他也不會放過，關鍵是他的能力，讓他能夠等待擊球的時間比較長。」

賈吉解釋，大谷翔平就算揮棒晚了一點，依舊能把球打到左外野，擊球時機不對也能把球勾到右外野，「就算想要三振他也沒辦法，他能夠打中球，還有腳程能夠造成防守壓力，要對抗他真的不容易。」

賈吉指出，大谷翔平在場上的表現實在太特別，「所以我很期待看到他在世界大賽的表現，這一定會很有趣。」但同時賈吉也提醒，道奇隊不僅有大谷，打線中有3個MVP排在前面，而洋基的打線外界也都知道有多出色。

大谷翔平 世界大賽 洋基

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