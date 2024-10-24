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MLB／世界大賽未來名人堂球員 官網點名大谷穩操勝券

記者藍宗標／即時報導
大谷還要三個球季大聯盟年資才能達到名人堂必要的十年，但大聯盟官網專欄作家認為他早已預約古柏鎮一席之地。（路透）
大谷還要三個球季大聯盟年資才能達到名人堂必要的十年，但大聯盟官網專欄作家認為他早已預約古柏鎮一席之地。（路透）

世界大賽25日開打，大聯盟官網專欄作家卡斯楚文斯 （Anthony Castrovince）點名道奇洋基隊未來最有可能入選名人堂的球員，日籍巨星大谷翔平也在其中，甚至認為他穩操勝券。

過去世界大賽出現最多未來名人堂球員是1932年洋基、小熊隊之戰，包括「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在內共有13人入選，還不包括洋基總教練麥卡錫（Joe McCarthy）、小熊教頭宏斯比（Rogers Hornsby）。

今年世界大賽堪稱近年少見的重量級對決，卡斯楚文斯認為未來最有機會進入名人堂的四人是道奇「MVP打線」大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）和洋基重砲賈吉（Aaron Judge）。

道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）因傷無緣季後賽，如果道奇奪下世界大賽冠軍，還是可以拿到生涯第二枚冠軍戒，也有本錢挑戰名人堂；其他可能人選包括索托（Juan Soto）、史丹頓（Giancarlo Stanton）、 柯爾（Gerrit Cole）。

大谷過去效力天使隊六年，今年改披道奇球衣，卡斯楚文斯特別提到，他除了場上表現，還重新定義大聯盟，在這個過程中重塑新生代球員的能力，締造史上首次單季「50-50」紀錄，也可能首次贏得世界大賽冠軍。

卡斯楚文斯指出，雖然從技術上來說，大谷還要三個球季，大聯盟年資才能達到必要的十年，這項規定也存在名單中其他幾名球員身上，但對大谷成功很有把握。

道奇 世界大賽 洋基

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