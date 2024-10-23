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MLB／賈吉將重返去年傷心地 生涯對戰道奇敲14安

體育新聞組／綜合報導
賈吉去年在道奇主場上演美技後受傷。 (路透資料照片)
賈吉去年在道奇主場上演美技後受傷。 (路透資料照片)

洋基道奇隊暌違43年再度於世界大賽碰頭，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）將重回傷心地道奇主場，他受訪時透露，美聯冠軍賽G5剩3個出局數時，回憶湧上心頭。

賈吉去年6月在道奇球場上演美技，沒想到牛棚門沒關好，讓賈吉摔倒，導致右腳大拇指有挫傷與韌帶扭傷，儘管賈吉7月底復出，洋基最終仍以50.6%勝率無緣季後賽。

這次傷病讓賈吉提前幾周展開休賽季訓練，他感謝訓練基地有很多朋友陪伴，他表示，美聯冠軍賽G5最後3個出局數時，回憶湧上心頭，「在經歷一個失望賽季後，那是我首先想做的。感謝上帝給我這個機會，這些球員付出努力，讓我們能重返賽場，擁有這一刻。」

賈吉與大谷翔平共同締造歷史，這是1956年後，首度出現兩聯盟全壘打王在世界大賽對決的場面。大谷翔平生涯對決洋基，91打數19安打，有9轟、18打點和16保送，打擊率0.209，OPS為0.899。

賈吉生涯9年對決道奇36打數14安打，有8轟、11打點和5保送，打擊率0.389，整體攻擊指數（OPS）高達1.575，整體數字優於大谷。

道奇 洋基 大谷翔平

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