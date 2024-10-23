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MLB／大谷翔平50轟球 439.2萬元天價成交 創史上最高價

中央社／東京23日綜合外電報導
大谷翔平第50轟全壘打球拍賣結標價360萬美元，刷新史上最高價紀錄。(歐新社)
大谷翔平第50轟全壘打球拍賣結標價360萬美元，刷新史上最高價紀錄。(歐新社)

洛杉磯道奇巨星大谷翔平今年9月成為大聯盟（MLB）史上第一位單季50轟50盜的球員。他擊出的第50支全壘打球今天以439萬2000美元天價成交。

日媒Sponichi Annex報導，道奇日籍球星大谷翔平9月19日客場對陣邁阿密馬林魚時，擊出他本賽季的第50支全壘打。

美國知名拍賣行戈丁拍賣公司（Goldin）9月27日起在公司網站開放競標這顆球，起價為50萬美元。到東京時間今天上午前，包含手續費在內的競標價格已來到329萬4000美元，後來以439萬2000美元落槌。

在此之前，棒球拍賣紀錄是1998年麥奎爾（Mark McGwire）單季第70支全壘打所擊出的球創下，價格為305萬美元。

戈丁拍賣公司原本設定東京時間今天上午11時為競標期限，不過經過數度延長後，最終於東京時間今天下午1時結束競標。

戈丁拍賣公司在拍賣結束後，透過社群媒體X宣布大谷翔平50轟全壘打球的最終成交價，並宣稱締造了「所有體育賽事用球的最高售價紀錄」。

根據拍賣網站的描述，這顆球「展現了出色的比賽使用痕跡，整顆球的白色皮革表面有著黑色磨損和表面擦傷」。

日本放送協會（NHK）引述美國媒體指出，有3個人主張在球場撿到這顆球，不過均同意拍賣。

大谷翔平 道奇

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