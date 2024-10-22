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MLB／好話說不完 賈吉讚大谷翔平「棒球界最佳球員」

記者蘇志畬／即時報導
洋基「法官」賈吉。(路透)
洋基「法官」賈吉。(路透)

洋基隊與道奇隊將在世界大賽交手，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）先禮後兵，稱讚大谷翔平：「他是棒球界最好的球員，也是棒球大使。」

世界大賽將在台灣時間26日開打，洋基與道奇隊要在7戰4勝制中爭取冠軍，賈吉、大谷翔平過去同是美聯MVP競爭者，大谷翔平今年轉戰國聯後，兩人也都打出MVP等級賽季，史上首次的兩門50轟重砲碰頭，自然成為世界大賽的焦點人物。

賈吉在今天賽前記者會時，對於大谷的稱讚猶如滔滔江水一發不可收拾，「他的打擊率很高、擊球有力、又有速度，打得像他今天這樣還有50次盜壘，大家討論已經很多，但我認為討論得還不夠多，他是令人印象非常非常深刻的運動員。」

賈吉認為大谷是當今球壇第一人，更有著推廣的任務，「看他在場上繞壘，我認為這為年輕人、小孩樹立了非常好的榜樣，這些人也會關注這個系列賽。」

賈吉也回憶起兩人同在美聯的時局，「過去幾年他效力天使隊時，我們在例行賽也有過競爭，看著他敲出的全壘打飛越我的頭頂，如今有機會在最大的舞台、最重要的時刻對決，我認為這真的值得一看。」

大谷翔平今年球季54支全壘打、59次盜壘的前所未有成績，有機會奪得四年來第3座MVP，唯一中斷就是2022年輸給敲出62轟的賈吉；而賈吉今年也敲出58轟、144分打點的大聯盟雙冠成績。

大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

大谷翔平 洋基 世界大賽

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