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MLB／大谷vs賈吉 打擊雙冠王世界大賽夢幻對決

記者藍宗標／綜合報導
世界大賽上演道奇vs.洋基堪稱眾望所歸。（取材自Ｘ平台）
世界大賽上演道奇vs.洋基堪稱眾望所歸。（取材自Ｘ平台）

美國職棒大聯盟今年世界大賽，兩聯盟打擊雙冠王大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）同場競技，被喻為「夢幻對決」；兩大巨星都想奪下生涯首冠，讓這次爭霸戰出現近年少見的超級戲碼，更讓無數球迷萬分期待。

洋基道奇過去在世界大賽交手11次，洋基以37勝29敗領先，一共贏得8次冠軍；兩大強權從25日起開戰，將是1981年世界大賽後，暌違43年再次對戰，其中，大谷、賈吉都是聯盟MVP大熱門，所有焦點都在這兩人身上。

大谷生涯7年對戰洋基26場，打擊率2成09、全壘打9支、打點18分，不過今年交手3場只有兩支安打，未轟出全壘打，只有1分打點。

洋基隊外野手賈吉是美聯打擊雙冠王，他與大谷的對決，讓球迷萬分期待。（美聯社）
洋基隊外野手賈吉是美聯打擊雙冠王，他與大谷的對決，讓球迷萬分期待。（美聯社）

大谷今年54轟、130分打點紀錄，對戰大聯盟29隊中，「唯二」未開轟的球隊是洋基、水手隊，儘管各自對戰僅三場，洋基投手群還是讓他吃了不少苦頭。

賈吉生涯9年對戰道奇8場，打擊率3成89、全壘打8支、打點11分，包括本季3場11打數7安打，打擊率達6成36、全壘打3支、打點5分，整體數字優於大谷。

洋基最近一座世界大賽冠軍是2009年，「酷斯拉」松井秀喜獲選MVP，當時大谷還是青少棒球員；媒體特別詢問大谷此事，他說：「有看過比賽影片，當然知道松井奪下MVP。」

洋基 世界大賽 道奇

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