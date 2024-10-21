我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

MLB／G1交給王牌柯爾 洋基教頭懂球界渴望

記者陳宛晶／即時報導
洋基世界大賽首戰先發投手，確定就是柯爾。(歐新社)
洋基世界大賽首戰先發投手，確定就是柯爾。(歐新社)

洋基隊相隔15年打進世界大賽，昨天確定對手就是道奇隊，上演夢幻對決，洋基總教練布恩（Aaron Boone）也坦言，感覺這組對戰是棒球界潛在的渴望，他自己也抱持期待，「希望我們可以一起打出精彩的系列賽。」

世界大賽將在26日開打，洋基今天為練球日，布恩在記者會上公布首戰先發投手，確定就是王牌柯爾（Gerrit Cole），後續輪值暫不公布，但他說有很高機率和美聯冠軍賽大致相同，意即洛登（Carlos Rodon）、史密特（Clarke Schmidt）、吉爾（Luis Gil）。

談到將在世界大賽過招道奇，布恩表示，「我想在這個圈子裡，都有種感覺，這是大家一直渴望的對戰組合，我覺得這很棒，我也很期待，球星們將會上場過招，球迷會聚焦於此，我也希望我們可以一起端出一次精彩的系列賽。」

布恩自2018年接掌兵符以來，首度挑戰世界大賽，被問到今年是否為他帶隊以來的最強洋基，布恩說：「我們在2019、22年也很強，只是在9月或季後賽遇到一些重要傷兵，最終遭到淘汰。」他認為今年就像是一切水到渠成，「我們一起歷經許多賽季，我會說我們是和以往一樣強大，經歷許多考驗讓團隊更加緊密。」

洋基 世界大賽 道奇

上一則

NBA／塞爾蒂克開幕就遇強敵 教頭坦言挑戰衛冕0壓力

下一則

NBA／葛瑞菲父子將見證詹姆斯父子連線 布朗尼：很瘋狂

延伸閱讀

NBA／熱身賽表現出色 勇士延長穆迪合約

NBA／熱身賽表現出色 勇士延長穆迪合約
NBA／維金斯熱身賽對湖人之戰回歸 聯手柯瑞挑戰5連勝

NBA／維金斯熱身賽對湖人之戰回歸 聯手柯瑞挑戰5連勝
NBA／柯瑞、格林熱身賽都休 柯爾：想看看年輕球員表現

NBA／柯瑞、格林熱身賽都休 柯爾：想看看年輕球員表現
MLB美聯冠軍賽／洋基洛登扛GI先發 學習柯爾「機器人模式」

MLB美聯冠軍賽／洋基洛登扛GI先發 學習柯爾「機器人模式」

熱門新聞

中國知名籃球球星易建聯。(新華社)

中國球星易建聯疑嫖娼登熱搜 跨性別者拿裸照、身分證舉證

2024-10-17 03:41
紐約皇后區花旗球場舉行洛杉磯道奇隊對紐約大都會隊的比賽。(美聯社)

MLB／大谷領軍道奇 洛杉磯華人變鐵粉 若稱王對亞裔意義大

2024-10-19 02:19
道奇隊目前以3比1聽牌國聯冠軍賽。貝茲17日狂敲4安打、4打點。(路透)

MLB／道奇、洋基世界大賽門票已開賣 起跳價998.12元

2024-10-18 02:00
道奇隊淘汰大都會隊，大谷翔平旅美生涯7年首次前進世界大賽。（美聯社）

MLB／大谷翔平挺進世界大賽 道奇、洋基25日重量級對決

2024-10-20 23:33
道奇挺進世界大賽將與洋基對決。（美聯社）

MLB／道奇過去對洋基爭霸吃虧 大谷翔平圓夢差最後一步

2024-10-21 02:50
國聯冠軍賽第5戰，大都會隊以12：6擊敗道奇隊。(路透)

MLB／大都會海灌12分續命 道奇負憾將回洛杉磯一決高下

2024-10-18 21:03

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」

川普賄選？麥當勞當店員 多塞給顧客「1塊麥克雞」