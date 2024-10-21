MLB／道奇艾德曼11分打點平隊史紀錄 獲國聯冠軍賽MVP

艾德曼系列賽狂敲11分打點，平隊史紀錄，並獲選國聯冠軍賽最有價值球員。（路透）

道奇 隊國聯冠軍賽以4：2擊敗大都會隊，闖進世界大賽 ，韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）系列賽狂敲11分打點，平隊史紀錄，並獲選國聯冠軍賽最有價值球員。

Tommy Edman is your 2024 #NLCS MVP! pic.twitter.com/XYEe24Ylc3 — MLB (@MLB) 2024年10月21日

1局下道奇大谷翔平和赫南德茲（Teoscar Hernandez）都敲安，艾德曼擊出長打掃回2分，3局下又轟出2分砲，他單場5打數2安打，4分打點，幫助道奇終場以10：5贏球，拿下世界大賽門票。

艾德曼系列賽6場比賽都敲安，總共29打席，敲出11安打，包含1轟和3支二壘打，打擊率0.407，整體攻擊指數（OPS）1.022。艾德曼貢獻11分打點，追平2020年國聯冠軍賽席格（Corey Seager），並列道奇季後賽單一系列賽最多打點球員。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）20日比賽中受訪時稱讚艾德曼，「打擊非常出色，不只有能力將跑者送回本壘，還有好的選球，對我們來說是很重要的成員。」

道奇隊奪下第26座國聯冠軍。（美聯社）

洋基 隊19日扳倒守護者隊，奪下美聯冠軍，道奇20日抱回國聯冠軍，眾多球迷期待的道奇、洋基爭霸場面成真；世界大賽將從25日起開打，道奇前兩戰在洛杉磯主場迎敵，接下來3戰移師紐約，第6、7戰再回洛杉磯，最快30日產生冠軍，如果打滿7場要到11月3日才知答案。

道奇20日拿下隊史第26座國聯冠軍，仍居國聯球隊之首，也是繼2020年世界大賽4勝2敗擊敗光芒隊後，相隔4年再進世界大賽，將挑戰隊史第8冠。

另外，道奇繼1981年世界大賽以4勝2敗扳倒洋基後，兩隊暌違43年在總冠軍賽碰面；洋基過去在世界大賽對決道奇11次，贏得8次冠軍，對戰66場也以37勝29敗領先，本次更要爭取第28冠。