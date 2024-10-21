MLB／道奇過去對洋基爭霸吃虧 大谷翔平圓夢差最後一步

道奇挺進世界大賽將與洋基對決。（美聯社）

世界大賽 東、西對決向來是美國球迷期待的熱門戲碼，更別提洋基 、道奇 隊重量級對決，這將是兩大強權第12次在世界大賽交手，暌違43年再碰面也是大聯盟史上第5長紀錄，大谷翔平能否幫助道奇奪下隊史第8冠值得期待。

過去世界大賽相隔最久再碰面是道奇、紅襪隊，1916年對決後經過長達102年，終於在2018年交手，兩次都是紅襪封王。

第2到第4長分別是運動家對巨人（1913年到1989年，相隔76年）、費城人對洋基（1950年到2009年，相隔59年）、勇士對印地安人（1948年到1995年，相隔47年）。

洋基、道奇對決堪稱世界大賽經典，兩隊從1941年首次爭冠至今，交手12次將再度刷新紀錄，洋基過去11次有8次扳倒道奇，隊史目前27座世界大賽冠軍穩居榜首。

另外，史上只有9次出現連續兩季對戰組合相同，洋基、道奇在1952和53年、1955和56年、1977和78年爭霸也是各種組合最多。