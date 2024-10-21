MLB／大谷翔平生涯對戰洋基9轟 世界大賽仍是場場硬仗

大谷翔平改披道奇隊球衣首季就闖進世界大賽。（美聯社）

大谷翔平離開待了6年的天使隊，改披道奇 隊球衣首季就闖進世界大賽 ，20日在國聯冠軍賽第6戰淘汰大都會隊後，和隊友在場上瘋狂慶功，但道奇的最終目標還未達成，下一關和洋基 隊硬碰硬，不難想見每場比賽都是硬仗。

道奇曾在6月8到10日作客紐約，對洋基3連戰搶下兩勝，大谷合計13次打數只有兩支安打，包括1支二壘打，但未轟出全壘打，對戰打擊率只有1成54，而且3戰只有1分打點。

回顧大谷整季對戰大聯盟29隊，對洛磯、馬林魚隊各有5轟最多，「唯二」未開轟的球隊是洋基、水手隊，儘管各自對戰僅3場，不過比起對戰水手打擊率3成33，洋基投手群還是讓他吃了不少苦頭。

Shohei Ohtani after the interview on FOX pic.twitter.com/NpCah6HN2A — James¹⁷¹⁸🎌 (@ShotimeLAD) 2024年10月21日

大谷從2018年菜鳥球季對戰洋基開始，生涯7年合計26場，只有2019、2020年未有交手紀錄，全部91次打數揮出19支安打，包括4支二壘打、1支三壘打、9支全壘打，平均打擊率2成09，一共攻下18分打點，被保送16次，但也吞下31次三振。

洋基、道奇第12次在世界大賽對決，也是1981年球季後，近43年首次碰面，將在25日點燃戰火，道奇擁有前兩戰主場優勢，28日起移師紐約進行第3、4、5戰，11月1日回到洛杉磯進行第6、7戰。