MLB／大谷翔平挺進世界大賽 道奇、洋基25日重量級對決

道奇隊淘汰大都會隊，大谷翔平旅美生涯7年首次前進世界大賽。（美聯社）

道奇 隊20日在國聯冠軍賽第6戰，靠游擊手艾德曼（Tommy Edman）攻下4分打點，終場以10：5獲勝，系列賽4勝2敗淘汰大都會 隊，大谷翔平4打數2安打、攻下1分打點、跑回兩分，被三振、保送各1次，旅美生涯7年首次前進世界大賽 。

道奇闖進世界大賽。(路透)

THE @DODGERS ARE MOVING ON TO THE WORLD SERIES FOR THE 22nd TIME IN FRANCHISE HISTORY! #CLINCHED



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洋基隊19日扳倒守護者隊，奪下美聯冠軍，道奇隊20日抱回國聯冠軍，眾多球迷期待的道奇、洋基爭霸場面成真；世界大賽將從25日起開打，道奇前兩戰在洛杉磯主場迎敵，接下來3戰移師紐約，第6、7戰再回洛杉磯，最快30日產生冠軍，如果打滿7場要到11月3日才知答案。

大都會打線20日面對道奇「假先發」寇佩克（Michael Kopech），1局上攻下全場第1分，道奇下半局立刻反擊，開路先鋒大谷翔平揮出安打，帶動團隊攻勢，赫南德茲（Teoscar Hernandez）安打形成一、三壘有人，接著艾德曼二壘打攻下兩分打點超前比數。

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Shohei Ohtani's blooper finds grass to extend the @Dodgers lead! #NLCS pic.twitter.com/0LUEeEZImd — MLB (@MLB) 2024年10月21日

大都會左投米納亞（Sean Manaea）帶著季後賽2連勝、防禦率2.65，合計17局飆出17次三振的數字登板先發，出了不少狀況，3局下又遭艾德曼轟出兩分砲，接著投出保送退場。

Tommy Edman leads the @Dodgers with 14 hits this #postseason 💪 #NLCS pic.twitter.com/fwjtDyrFNn — MLB (@MLB) 2024年10月21日

大都會第2任投手麥頓（Phil Maton）被史密斯（Will Smith）轟出兩分砲，道奇3局下攻下4分，擴大到6：1領先，米納亞投兩局失5分全是自責分。

TOMMY EDMAN!



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道奇採用投手車輪戰，貝瑞瑟（Ryan Brasier）4局上被維恩托斯（Mark Vientos）轟出兩分砲，大都會拉近到3分差。

道奇6局下攻勢再起，大谷單場第2安攻下1分，變成7：3領先，儘管大都會7局上追回1分，8局下千賀滉大又失3分，終場以5分之差落敗，挑戰隊史第6座國聯冠軍、第3座世界大賽冠軍失利。

Will Smith and the @Dodgers put up a 4-spot in the 3rd inning! #NLCS pic.twitter.com/MuR7ksUS27 — MLB (@MLB) 2024年10月21日

這是道奇隊史第26座國聯冠軍，仍居國聯球隊之首，也是繼1981年世界大賽以4勝2敗扳倒洋基後，兩隊暌違43年在總冠軍賽碰面；洋基過去在世界大賽對決道奇11次，贏得8次冠軍，對戰66場也以37勝29敗領先。

Mookie Betts: RBI double

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道奇繼2020年世界大賽4勝2敗擊敗光芒隊後，相隔4年再進世界大賽，將挑戰隊史第8冠，洋基更要爭取第28冠。