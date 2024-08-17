MLB／道奇、紅雀互轟 大谷卻繳5支0 開轟版圖停留29隊

道奇打擊砲聲隆隆，唯獨大谷翔平靜悄悄，此役5打數繳白卷。(美聯社)

道奇 、紅雀上演全壘打互轟，大谷在8月6日本季第34轟砲轟費城 人隊後，大聯盟生涯已累積對29隊開轟，僅剩紅雀還不曾出現在他的全壘打清單中，此役5打數繳白卷無緣「解鎖」。另一場太空人 隊亞土維（Jose Altuve）敲出的強勁飛球，直接打穿外野計分板，照規則是場地二壘安打，隨後靠隊友安打回來得分，然而白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）單場雙響砲、4打點太威猛，太空人隊最終以5：4輸球，中斷8連勝。

道奇、紅雀在聖路易展開3連勝，紅雀由米克拉斯（Miles Mikolas）先發，大谷對決3打席都吃癟，首打席纏鬥11球，面對一顆87.2哩滑球揮空遭到三振，第2打席打向二壘的平飛球直接進手套，第3打席是左外野飛球遭到接殺。

米克拉斯先發5.2局失5分，第6局先挨貝茲（Mookie Betts）陽春砲，丟掉第3分，兩出局後被連敲安換投，壘包上的兩位跑者隨後都兌換成分數，接手的基崔吉（Andrew Kittredge）面對3人次都被敲安，包括基爾邁爾（Kevin Kiermaier）的逆轉三分砲；這局輪到大谷上場時，紅雀再度換投，左投里布拉斯托（Matthew Liberatore）讓他打成游擊方向滾地球出局，結束道奇5分大局。

大谷9局上的打席則以三振收場，單場5支0、吞下2K，打擊率掉到2成91。

另一場太空人對上白襪，太空人隊亞土維在3局下2出局後，從白襪隊先發投手克羅謝（Garrett Crochet）手中敲出左外野強勁飛球，擊球初速108.4哩。太空人主場左外野全壘打牆會以計分板轉播其他賽事進度，亞土維這一球剛好打中洋基與老虎隊之戰4局上的「0」分位置，隨著計分牌一起掉落到後方工作區，按照規則判定是二壘安打。