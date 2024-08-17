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MLB／3位傑克森同日敲三壘打 大聯盟史上第一次

記者蘇志畬／即時報導
釀酒人隊喬里奧。(路透)
釀酒人隊喬里奧。(路透)

巧合重複發生成為一項歷史紀錄，金鶯隊哈勒戴（Jackson Holliday）、釀酒人隊喬里奧（Jackson Chourio）、教士隊梅里爾（Jackson Merrill）16日都敲出三壘安打，三位都叫Jackson的球員同日敲出三壘安打，是大聯盟史上第一次。

超級新秀哈勒戴在與紅襪隊之戰，5打數4安打，其中3局下敲出的右外野深遠飛球打到全壘打牆，外野手沒抓到反彈位置還重心失衡跌倒，成為三壘安打、1分打點，只不過金鶯隊以10：12輸給紅襪隊。

接著釀酒人隊大物喬里奧在與守護者隊之戰雖然4打數僅1安打，但就是1局上一支左外野線邊的三壘安打，隨後靠著隊友全壘打回來得分，釀酒人隊也以5：3贏球。

教士隊新人梅里爾也沒錯過，在與洛磯隊之戰6局上敲出右外野飛球，球打到全壘打牆後還反彈往內野一路滾，外野手追了好長時間才撿到，梅里爾也衝上三壘，不過這支三壘打沒能幫助教士隊得分，最終以3：7輸球。

根據「MLB Stats」指出，三位名字同樣是傑克森的球員在同一天敲出三壘安打，這是大聯盟史上第一次；而且暫時還沒有其他人可以加入，因為今年曾上過大聯盟的另外兩位傑克森，勇士隊史蒂芬（Jackson Stephens）、國民隊拉特利奇（Jackson Rutledge）目前都在小聯盟，而且都是投手。

金鶯隊哈勒戴。(路透)
金鶯隊哈勒戴。(路透)
教士隊梅里爾。（美聯社）
教士隊梅里爾。（美聯社）

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