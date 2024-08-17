MLB／亞土維「強勁安」一棒打穿計分板 太空人仍不敵白襪

太空人 隊亞土維（Jose Altuve）敲出的強勁飛球，直接打穿外野計分板，照規則是場地二壘安打，隨後靠隊友安打回來得分，然而白襪隊羅伯特（Luis Robert Jr.）單場雙響砲、4打點太威猛，太空人隊最終以5：4輸球，中斷8連勝。

亞土維這支神奇安打出現在3局下2出局後，從白襪隊先發投手克羅謝（Garrett Crochet）手中敲出左外野強勁飛球，擊球初速108.4哩。

太空人主場左外野全壘打牆會以計分板轉播其他賽事進度，亞土維這一球剛好打中洋基 與老虎隊之戰4局上的「0」分位置，隨著計分牌一起掉落到後方工作區，按照規則判定是二壘安打。

太空人隊亞土維一棒打穿外野計分板，但照規則只是場地二壘安打。(美聯社)

雖然沒有官方紀錄，但大聯盟官網報導指出，這應該是美粒果棒球場25年歷史第一次發生。

亞土維後來被艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的安打護送回來，得到太空人隊此戰第1分，有趣的是，艾瓦瑞茲日前才在光芒隊主場打擊練習時，敲出全壘打打壞右外野的螢幕，當時艾瓦瑞茲還開玩笑說：「有影片證明是我嗎？我可不會埋單喔。」

在太空人隊這一分之前，白襪隊已經在2局上先取1分，3局上羅伯特（Luis Robert Jr.）又轟出2分砲，羅伯特5局上再補上一發陽春砲，締造單場雙響，8局上還有1分打點安打，羅伯特一人就敲出4安打、4分打點。

太空人隊雖然在6局下有梅耶斯（Jake Meyers）2分砲、9局下辛格頓（Jon Singleton）代打陽春砲追分，但仍以1分差飲恨，未能延續連勝。

太空人隊亞土維16日敲出強勁飛球。(路透)