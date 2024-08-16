MLB／才被拔先發轉牛棚 前田中繼5.2局無失分

36歲的前田健太威風八面，主投5.2局無失分。 （美聯社）

老虎隊在主場與水手隊3連戰最終戰，老虎靠著貝耶茲（Javier Baez）在8局下的逆轉2分砲以及日籍投手前田健太中繼5.2局強力封鎖，終場以2：1逆轉水手，不只在系列賽橫掃對手，也奪下4連勝。

老虎15日推派費多（Alex Faedo）擔任先發投手，不過他只投1局失1分便退場休息，教練團隨即換上前田健太接替投球，在5.2局的投球中沒有失分，還送出5次三振，只被打出1支安打，投出1次四壞與1次觸身球。水手隊先發米勒（Bryce Miller）表現同樣不俗，主投7局僅被敲2支安打狂飆9K，可惜打線未能再添分數，牛棚也遭到狙擊。前田與米勒本場比賽都無關勝敗。

前田健太本季原先是以先發角色出賽，但表現不穩定，7月的單月防禦率甚至是破表的21.38，老虎教頭辛區（A.J. Hinch）便拔去了前田的先發位置，安排他在牛棚待命。前田擔任後援角色後，近6場防禦率為3.28，本場賽後個人防禦率下修至6.18。

辛區對於前田本場的表現表達認可：「他投出一場非常棒的比賽。」他也認為近況不錯的老虎還能有繼續進步的空間。目前老虎以59勝63敗排名美中第4。至於遭到橫掃的水手則是以63勝59敗在美西排名第2，落後龍頭太空人 隊3場勝差。